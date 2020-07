Rijtjeshuis rolt uit 3D-printer

In Westerlo is voor het eerst een huis met twee verdiepingen gemaakt met een 3D-betonprinter.

Op de site van Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, in Westerlo is een gezinswoning van twee verdiepingen gepresenteerd waarvan de ruwbouw - vloeren, muren, steunpilaren - volledig met een 3D-betonprinter werd gemaakt.