Rukwinden verwoesten zonnepanelen van Eneco bij steenbakkerij Wienerberger

Door het stormachtige weer werd een deel van het dak bij Wienerberger losgerukt. Op dat dak had de stroomleverancier Eneco een zonnepanelenpark geïnstalleerd. Met 500 zonnepanelen voorziet Eneco Wienerberger normaal van groene energie, de overschot komt op het algemene stroomnet. ‘We schakelen tijdelijk over op netstroom’, zegt Katrien Nottebaert, marketingdirecteur bij Wienerberger België.

Wienerberger maakt deel uit van een internationale groep met een beurswaarde van 3,24 miljard euro, die werd opgericht in Wenen in 1819. In de fabriek in Kortemark werken 120 personen, van wie er 14 aanwezig waren op het moment van het ongeval. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Behalve het dak van de fabriek werden ook omliggende daken, huizen en geparkeerde auto’s geraakt door de zonnepanelen.