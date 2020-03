Rush op stofmaskers speelt bouw parten

De uitbraak van het coronavirus maakt stofmaskers erg gegeerd. Bij Hubo is de voorraad bijna uitgeput. Het brengt de bouwsector in de problemen.

In de zoektocht naar bescherming tegen het coronavirus richten tal van mensen zich op stofmaskers in plaats van mondmaskers. De verkoop bij de doe-het-zelf-winkels van Hubo lag dit jaar 260 procent hoger dan dezelfde periode het jaar voordien.

'Mensen hamsteren effectief stofmaskers. De laatste leveringen lopen nu binnen. Als die de deur uit zijn, zijn we uitverkocht', stelt topman Erwin Van Osta in een reactie. 'We scannen natuurlijk de markt, in België, Europa en daarbuiten. Maar het coronavirus slaat overal toe.'