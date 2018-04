Saoedisch kanaal dreigt van Qatar een eiland te maken

Saoedi-Arabië wil langs zijn grens met Qatar een kanaal graven, waardoor Qatar een eiland zou worden. De Belgische baggeraars houden zich klaar.

Saoedi-Arabië heeft plannen om een maritiem kanaal langs de grens met zijn buurland Qatar te graven. Dat zou van het schiereiland Qatar een echt eiland maken. Dat nieuws stond in enkele Saoedische kranten, maar wordt officieel ontkend noch bevestigd. Saoedi-Arabië wil zijn grens met Qatar ook afboorden met een militaire zone en in de buurt van de stad Salwa een site ontwikkelen waar het zijn nucleair afval kan dumpen. Saoedi-Arabië gaat tegen 2031 voor een totaal van 17,6 gigawatt kerncentrales bouwen, drie keer de nucleaire productiecapaciteit van België.

De verschillende projecten hebben nog geen groen licht gekregen, is in de Saoedische pers te lezen, en er zijn nog tal van hordes te nemen. De plannen wijzen wel op een nieuw dieptepunt in de nu tien maanden oude ruzie tussen Qatar en zijn buurlanden Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Egypte en Bahrein.

Die beschuldigen Qatar ervan het terrorisme te sponsoren door islamistische groeperingen zoals de Moslimbroederschap, Al Qaeda en IS in de regio te steunen. Ook de warme relatie tussen Qatar en Iran is de vier Golfstaten een doorn in het oog. Qatar ontkent de beschuldigingen. Ondertussen is de grens tussen Saoedi-Arabië en Qatar al tien maanden gesloten en zijn de diplomatieke relaties verbroken.

Ook de Verenigde Arabische Emiraten plannen een kernafvalsite aan hun grens met Qatar.

Een consortium van negen bedrijven uit Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten wil langs de 60 kilometer lange grens met Qatar, tussen Khor Salwa en Khor al-Adaid, een 200 meter brede waterweg met een diepgang van 15 tot 20 meter graven. Het kanaal zou schepen tot 295 meter lang en 33 meter breed kunnen ontvangen. Volgens de initiatiefnemers kan het Salwa Marine Canal in twaalf maanden worden gebouwd. De kostprijs wordt geraamd op 2,8 miljard riyal, een slordige 600 miljoen euro.

Een kanaal langs de grens van de twee landen dreigt Qatar helemaal te isoleren. Anderzijds zou het Saoedi-Arabië een kustlijn bezorgen die niet langer ‘onderbroken’ wordt door Qatar.

Baggeraars

Bij de Belgische baggeraar Jan De Nul is men op de hoogte van de kanaalplannen van de Saoedi’s, maar blijft men voorzichtig. ‘Als het project er komt, zullen we het zeker opvolgen en kijken of we kunnen deelnemen’, zegt woordvoerster Heleen Schellinck. ‘Maar we achten de kans klein dat het er komt.’ Bij concurrent DEME is men nog korter van stof. ‘Aangezien nog geen enkele beslissing werd genomen, verkiezen we niet te reageren’, stelt de woordvoerster.

Volgens insiders is de kans reëel dat de Egyptische bedrijven die onlangs betrokken waren bij de uitbreiding van het Suezkanaal de klus mogen klaren. Dat gigaproject werd ondanks veel scepsis op ultrakorte termijn met succes afgewerkt. Het lijkt logisch, is in de sector te horen, dat de Egyptenaren opnieuw een beroep zullen doen op de twee Belgische baggeraars Jan De Nul en DEME en hun Nederlandse collega’s Boskalis en Van Oord.

Als het project er komt, zullen we kijken of we kunnen deelnemen. Heleen Schellinck Woordvoerster Jan De Nul

Die vier voerden in het Suezkanaal ook de belangrijkste verdiepings- en verbredingswerken uit en zijn waarschijnlijk de enige die het Salwa-kanaal in een zo korte tijd kunnen uitbaggeren.

Tenzij de Saoedi’s gezien de gespannen politiek toestand DEME en Jan De Nul weren omdat de Belgische baggeraars in het verleden verschillende grote werken uitvoerden voor Qatar. Jan De Nul bouwde er een lng-haven, DEME een pareleiland op het water en een luchthaven. Jan De Nul en DEME (via zijn Qatarese dochter Medco) gaan ook samen aan de slag voor de renovatie van de haven van Doha, de hoofdstad van Qatar.