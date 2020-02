Sarens geeft zichzelf financiële ademruimte

Het kraanbedrijf wil met de opbrengst de bestaande obligatielening - die in februari 2022, na zeven jaar, zou vervallen - vervroegd terugbetalen en tegelijkertijd de looptijd van de schulden verlengen tot 2027. De grote aflossing van de schulden wordt verder in de toekomst verschoven.

Sarens, goed voor 4.900 werknemers wereldwijd, is grotendeels in handen van de stichtende familie. Het investeringsfonds Waterland bezit 22 procent. De jongste jaren staan de resultaten van de groep onder druk. Ze zag haar omzet in 2018 krimpen (-1,2%) tot bijna 595 miljoen euro en dook, onder meer door wisselkoerstegenvallers, voor 39,9 miljoen euro in het rood. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg met bijna een vijfde tot 30,3 miljoen.