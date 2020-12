Selfmade landbouwer tankt 15 miljoen voor sloopspecialist

Yves Maes begon op zijn 21ste met ruimingswerken en containerverhuur. 17 jaar later haalt de selfmade man 15 miljoen euro extra kapitaal op voor zijn fors groeiende afvalbedrijf.

Yves Maes was 21 toen hij in 2003 het recyclagebedrijf Maes Recycling Group oprichtte. De gediplomeerde landbouwer begon in bijberoep met landbouwwerken en kleine ruimingswerken. Toen een klant vroeg om een container te plaatsen stapte hij vanuit de tuin van zijn moeder in de verhuur van containers. Wegens het succes verhuisde Maes al snel naar een industrieterrein in Tessenderlo, waar hij met afvalrecyclage begon.

17 jaar later is Maes' onderneming uitgegroeid tot een conglomeraat van bedrijven dat elk jaar meer dan 800.000 ton bouwafval in België verwerkt. Om de groei te versnellen pompt het Gentse investeringsfonds Integra 15 miljoen euro kapitaal in de afvalspecialist.

800.000 AFVAL Maes Recycling Group verwerkt meer dan 800.000 ton bouw- en sloopafval per jaar in België.

Die investering is de kroon op de forse groei van de voorbije jaren. De ondernemer profiteerde 15 jaar geleden van een overnamegolf in de afvalsector. 'Grote spelers zoals Sita (vandaag deel van het Franse Suez, red.) en Van Gansewinkel (vandaag Renewi, red.) kochten bijna alles op', zei Maes enkele jaren geleden in het magazine Sterck. 'Ze namen onze collega’s over, maar heel wat klanten switchten naar ons voor onze service.'

Crisis

In de crisisjaren 2008-2009 had Maes het moeilijk. De Limburgse investeringsmaatschappij LRM moest de ondernemer een achtergestelde lening van 500.000 euro toesteken. Maes profiteerde ervan om operationeel orde op zaken te stellen en trok iets later op overnamepad.

Maes Recycling Group Opgericht in 2003 door Yves Maes.

Specialist in de verwerking en recyclage van bouw- en sloopafval.

Hoofdzetel in Tessenderlo, vestigingen in Vilvoorde, Tienen en Waremme.

Omzet: 65 miljoen euro.

Winstmarge (ebitda): 'boven 20 procent'.

Werknemers: 165.

In 2009 kocht hij het bedrijf GRCT uit Herenthout, een specialist in de verhuur van rolcontainers met gevaarlijk afval, zoals verf. In 2013 volgde de gewaagde overname van Stallaert Recycling in Vilvoorde, een bedrijf dat in omzet groter was dan Maes' firma. De ondernemer zette zo voet aan wal in Vlaams-Brabant, inclusief een eigen kaai aan het kanaal. In 2018 nam Maes een grote site van Suez in Tienen over. Daarmee versterkte hij zijn positie als marktleider in België voor de inzameling en verwerking van industrieel bouw- en sloopafval.

Oost-Vlaanderen

De voorbije vijf jaar steeg de omzet van Maes Recycling Group van 20 miljoen euro naar meer dan 65 miljoen. Zowat alle grote bouwbedrijven zijn klant. Het afvalbedrijf biedt ze voor hun Belgische werven een totaalpakket van containerverhuur over afvaltransport tot de verwerking van de afvalstromen. Maes haalt glas, hout, steenpuin, groenafval, roofing en asbest op in heel België en verwerkt en sorteert alles op zijn eigen sites.

Het geld van Integra, dat twee jaar geleden werd opgericht, wil Maes gebruiken om de capaciteit van zijn sites in Vilvoorde en Tessenderlo te verhogen. Bovendien zet het bedrijf door de deal koers naar het westen van het land. Integra kocht vorig jaar een meerderheid in de Oudenaardse containerfirma Vindevogel, die ook actief is in afvalsortering en recyclage.