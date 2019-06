Sensoren speuren naar betonscheurtjes

Het beton van de Brusselse Rogiertunnel zal worden gemonitord via sensoren van de Université Libre de Bruxelles.

Via de sensoren, die in het hart van het beton van de Brusselse Rogiertunnel zijn geplaatst, kunnen voortaan microscheurtjes opgespoord worden. Dat kan voor Brussel Mobiliteit een stevige besparing opleveren. Brussel Mobiliteit geeft jaarlijks een half miljoen euro uit aan visuele inspecties van de tunnels en scheurtjes in het beton. En die inspectie is afhankelijk van de ervaring en de beoordeling van de operator. Die onzekerheid kan dus binnenkort verleden tijd worden.

In de Rogiertunnel worden grondige herstellingen uitgevoerd aan het beton van het dak. Die vormen de gedroomde aanleiding voor de onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB) om verschillende sensoren enkele centimeters diep in het beton te plaatsen. Via ultrasone trillingen die om de 30 minuten worden uitgezonden, maken de sensoren een 'foto' van het beton. De data worden vervolgens door de onderzoekers van de ULB via algoritmes geanalyseerd.

Kleine reparaties

'De vorm van het signaal verandert als de structuur van het beton er plots anders uitziet', legt professor Arnaud Deraemaeker uit. 'Zo kunnen we scheurtjes opmerken en meteen ingrijpen. Dat leidt tot kleine ingrepen in plaats van grote reparaties.'