Shoppingcenter Rive Gauche in Charleroi verkocht voor 300 miljoen

Het Amerikaanse CBRE Global Investors koopt het shoppingcenter Rive Gauche in Charleroi voor ruim 300 miljoen euro van de Antwerpse ontwikkelaar Iret Development.

Het shoppingcenter Rive Gauche, een binnenstedelijke herontwikkeling in Charleroi, opende in maart 2017 in de binnenstad van Charleroi. Het bleek meteen een gigantisch succes.

Het project kende nochtans een lange en zeer moeizame voorgeschiedenis. Eric De Vocht, de Antwerpse architect achter ontwikkelaar Iret Development, slaagde er uiteindelijk in het dossier naar zich toe te halen en het goedgekeurd te krijgen.

Eric De Vocht doet een gouden zaak. Volgens onze informatie telt de Belgische tak van CBRE Global Investors ruim 300 miljoen euro neer. Iret Development investeerde (met een minderheidspartner) weinig meer dan 200 miljoen euro in het project (waarvan 45 miljoen euro voor de grond).

Mediacité

Schermvullende weergave Mediacité in Luik. ©Photo News

Rive Gauche is niet de eerste investering van CBRE Global Investors in een Waals shoppingcenter. Vorig jaar in mei telde de groep ook al meer dan 250 miljoen euro neer voor Mediacité in Luik.

De verkoop van Mediacité moet in de komende weken volledig worden afgerond. Net als Mediacité zal Rive Gauche worden opgenomen in het fonds European Fund II van CBRE Global Investors. Die beheert een vastgoedportefeuille voor derden voor een totaal bedrag van 88 miljard dollar. De Belgische tak nam daar tot nu toe 1,2 miljard euro van voor zijn rekening.

De verkoop van Rive Gauche slaat enkel op het winkelgedeelte van een ruimer gemengd project in de benedenstad van Charleroi. Iret Development start ook enkele projecten in de aangrenzende straten. Het gaat onder meer om enkele honderden woningen die op de huurmarkt zullen worden aangeboden. Ook een school en een bedrijvencentrum worden overwogen. Ook daar zal de komende drie jaar kunnen worden geoogst.

Rive Gauche omvat 39.000 m² winkelruimte, een 4-sterrenhotel met 124 kamers, een ondergrondse publieke parking met 1.000 plaatsen, een vijftigtal woningen, een kantoorgebouw en een jeugdherberg.

Renaissance van Charleroi

Door de crisis in de mijnen en in het staal werd Charleroi decennialang meegesleept in een neerwaartse spiraal van verval. Burgemeester Paul Magnette wil zo’n 40 procent van het centrum herontwikkelen.

Magnette verliet de nationale politiek om werk te maken van de renaissance van de stad Charleroi. Rive Gauche is een van de strategische projecten waarmee hij het tij in zijn stad wil doen keren. Tot op de vastgoedbeurs Cannes gaat hij de projecten van Charleroi promoten.

Charleroi telt 200.000 inwoners. Enkel Antwerpen en Gent tellen in België meer inwoners.