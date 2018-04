Shoppingcenters vangen e-commerce goed op

Ondanks de snelle opmars van e-commerce blijven de shoppingcenters het goed doen. In het eerste kwartaal steeg het aantal bezoekers op vergelijkbare basis met gemiddeld 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat opnieuw beter met de grote shoppingcenters in ons land. Door het minder goed economisch klimaat en de terreurdreiging stond het aantal bezoekers in 2015 en 2016 zwaar onder druk.

Vooral in Brussel waren er negatieve groeicijfers voor het aantal bezoekers. De perikelen met de voetgangerszone en de tunnels kwamen er in de hoofdstad nog eens bovenop. Critici wezen ook op de opmars van e-commerce.

‘De negatieve effecten van de terreurdreiging en de aanslagen van maart 2016 zijn ook in de hoofdstad helemaal uitgewerkt’, stelt Luc Plasman, directeur van de sectorfederatie BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers), vast.

Hij benadrukt dat nu ook wordt bewezen dat de ‘stenen’ shoppingcenters 'in normale omstandigheden' met succes weerwerk kunnen bieden tegen de opmars van e-commerce. Die groeit nochtans in veel deelsectoren met 10 procent en meer per jaar. 'De consument wil nog veel producten kunnen zien, voelen en beleven'.

Sinds begin 2017 was er nog maar een enkel kwartaal met een terugval van de bezoekers in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar voordien. 'Maar niet alle shoppingcenters kunnen voor het voorbije kwartaal groeicijfers voorleggen', zegt Hans Van Laer, marketing manager van Ceusters-SCMS, de grootste shoppingcenterbeheerder in België. Individuele prestaties kunnen sterk schommelen door promotie-acties of wegenwerken in de buurt.

De 22 belangrijkste winkelcentra in België lokten in de eerste drie maanden van het jaar 28 miljoen bezoekers. De cijfers omvatten nu ook de bezoekersaantallen van Docks Bruxsel en vijf shoppingcentra van Galimmo (Cora). Op vergelijkbare basis is er een toename met 1,1 procent.

Over de omzet zijn geen cijfers bekend gemaakt. Uit voorlopige cijfers blijkt de maand maart vrij goed te zijn, na een zwakke maand februari met zijn minder gunstige weersomstandigheden.