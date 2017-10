Sneuvelt het businessmodel achter de Poolse bouwvakker?

Polen die in Vlaamse woningen pleisterwerken uitvoeren, Roemenen die met vrachtwagens over onze wegen denderen, niemand kijkt nog op van gedetacheerde werknemers uit Oost- of Zuid-Europa. Maandag buigen de Europese ministers van Werk zich over strengere regels om misbruiken met gedetacheerden de wereld uit te helpen. ‘Dit valt niet meer uit te leggen.’