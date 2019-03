Soudal haalt recordomzet van 835 miljoen

De siliconen van het Turnhoutse bedrijf veroveren de wereld. Ook voor dit jaar mikt het op groei.

Soudal heeft een boerenjaar achter de rug. De maker van siliconen, lijmen en schuimen voor de bouw en doe-het-zelvers boekte in 2018 een recordomzet van 835 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) ging 14 miljoen hoger tot 69 miljoen euro, en de nettowinst landde op 35 miljoen euro (+ 9 miljoen).

'We houden vast aan onze groeistrategie van zo'n 10 procent per jaar', zegt Soudal-CEO Dirk Coorevits. '2018 was nochtans geen eenvoudig jaar. We hebben wat problemen gehad door de duurdere prijzen voor grondstoffen, vooral voor silicone. Dat heeft onze marge onder druk gezet, maar omdat we meer volume hebben verkocht, is het in de meeste landen toch goed gegaan.'

Nog een tegenvaller was Turkije, waar de omzet is gehalveerd door de economische crisis en de devaluatie van de lira. Soudal moest zijn leveringen in Turkije een tijd stopzetten omdat het met de gedaalde Turkse lira niet meer wou verkopen tegen dezelfde prijs. Het land was in normale tijden goed voor een omzet van zo'n 25 miljoen euro.

Fix All

Soudal is ondertussen in 130 landen actief. In 2018 kwam Korea erbij. 'We hebben ook onze distributeurs overgenomen in Australië, Nieuw-Zeeland en Finland. Door die in handen te hebben kunnen we meer nadruk leggen op de Soudal-producten. We halen op die manier sneller hogere resultaten', duidt Coorevits.

Het sterproduct van Soudal blijft Fix All, waar zowel mee kan worden verlijmd als gevoegd. Coorevits: 'Fix All is een sterke merknaam die we twintig jaar geleden eerst in de markt hebben gezet in onze buurlanden. Nu breiden we stap voor stap uit naar andere landen, waardoor een cascade-effect ontstaat. Fix All heeft nog altijd veel groeipotentieel.'

Toch slaagt Soudal er ook in België in nog marktaandeel in te lijven. De omzet dikte er met 5 procent aan.

Verenigde Staten

50 miljoen Investeringen Soudal zal dit jaar nog 50 miljoen euro investeren, wat iets minder is dan in 2018. Het bedrijf gaf het voorbije jaar 60 miljoen euro uit aan expansie en overnames.

Soudal is van plan ook dit jaar nieuwe landen aan te boren of zijn aanwezigheid in sommige landen te versterken. Zo bouwt het aan een fabriek in Rusland, die tegen eind dit jaar klaar moet zijn. De fabriek vraagt een investering van 20 miljoen euro. 'We gaan vooral meer doen in de bestaande landen. We gaan onder andere meer inzetten op de Verenigde Staten, waar nog veel mogelijk is voor ons', zegt Coorevits.

De CEO gaat ervan uit dat Soudal dit jaar ongeveer 50 miljoen euro zal investeren, iets minder dan in 2018. Het bedrijf gaf het voorbije jaar 60 miljoen euro uit aan expansie en overnames. In 2017 was dat nog 90 miljoen euro.

En verwacht Soudal opnieuw een tegenslag met een tekort aan grondstoffen, zoals de voorbije twee jaar? Coorevits: 'Er kan altijd een zwarte zwaan voorbijkomen, want de prijzen van grondstoffen zijn cyclisch. Maar de problemen die we vorig jaar tegenkwamen met de silicone zijn opgelost. Het tekort aan capaciteit in polyurethaan (pur), waar we in 2017 last van hadden bij de productie van onze schuimen, is ook van de baan. Het is business as usual.'