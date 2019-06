Steeds meer Belgen leggen privézwembad aan

Almaar meer Belgen laten een zwembad aanleggen in hun tuin of kiezen voor een binnenzwembad. Dat blijkt uit de orderboekjes van de zwembadbouwers.

De warme en droge zomer van 2018 zit daar voor veel tussen, zegt Patrice Dresse, directeur van de sectororganisatie. 'Wanneer het zeer warm is, gaan de mensen het zwembad in en komen ze in de verleiding om er een te bestellen. En de zomers worden steeds warmer in België.'