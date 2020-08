Steeds meer bouwbedrijven drukken hun prijzen

Bouwbedrijven doen alles om hun orderboek veilig te stellen. Er zijn steeds meer kandidaten voor eenzelfde project. In sommige dossiers worden offertes ingediend die 5 à 10 procent lager liggen dan voor de coronacrisis, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Corona leidt tot veel onzekerheid. Heel wat bedrijven en overheden aarzelen om bouwinvesteringen effectief te beginnen. Daardoor is er minder werk, terwijl de capaciteit van de sector even groot blijft. Meer concurrentie vertaalt zich steeds meer in lagere prijzen, vooral bij de niet-woningbouw en de overheidsopdrachten.

Niet-woningbouw

Dirk Deroose, de CEO van het bouwbedrijf Willy Naessens, valt vooral de sterk toegenomen nervositeit op. Het orderboek wordt door elkaar geschud. 'Ons bedrijf heeft een kleiner orderboek bij kmo's, maar dat wordt gelukkig gecompenseerd door de boom van de distributiecentra.' Hij stelt vast dat veel kleinere bedrijven bouwopdrachten proberen binnen te halen die ze vroeger niet eens bekeken. De vraag is of ze die aankunnen en of ze de kostprijs bij gebrek aan ervaring niet onderschatten.

Als we offertes vragen, zijn er meer geïnteresseerde spelers. Ze zijn ook meer gedreven om een contract binnen te halen. Jeff Cavens CEO Triple Living

'Als we offertes vragen, zijn er meer geïnteresseerde spelers. Ze zijn ook meer gedreven om een contract binnen te halen. Zelfs de topmensen van grote bouwbedrijven beginnen persoonlijk offertes op te volgen', zegt Jeff Cavens, de CEO van Triple Living, de ontwikkelaar die in Antwerpen de wijk Nieuw-Zuid bouwt.

'We zien prijsdalingen van 5 à 10 procent', zegt Rudy Evens, de CEO van Tectum, de grootste dakbedekker van het land. Het bedrijf wordt nochtans geconfronteerd met stijgende isolatieprijzen.

Niet iedereen lijdt onder een prijsdruk. 'We hadden het geluk dat we bij het begin van corona al een goed gevuld orderboekje voor volgend jaar hadden', zegt Marc Peeters, CEO van BAM België.

Correctie van 15 procent

Alle spelers zijn het erover eens dat de situatie na de uitbraak van corona is verslechterd. 'In de zes maanden voor corona vonden we vaak geen bedrijven die nog werken wilden uitvoeren. Hun vraagprijzen lagen soms 5 à 10 procent hoger dan een jaar eerder. Vandaag zijn er meer kandidaten voor de opdrachten die we lanceren. Als de prijzen die ze indienen effectief lager liggen, is dat voor ons in de eerste plaats een normalisering', zegt Philippe Monserez, directeur Design & Build van AG Real Estate, de vastgoedtak van de verzekeraar.

Jeff Cavens van Triple Living zit op dezelfde golflengte. 'De prijsschommelingen zijn in België minder groot dan in Nederland. Daar waren de prijzen veel forser opgelopen, maar sinds corona zien we al een correctie van 15 procent.'

Overheidsopdrachten

We hopen allemaal dat de lokale overheden niet beginnen te besparen op investeringen. Tom Willemen CEO bouwgroep Willemen

Veel bedrijven kijken de komende maanden nagel bijtend naar de publicaties van de openbare aanbestedingen op alle niveaus. De periode 15 augustus tot 15 november is een hoogseizoen voor het lanceren van aanbestedingen. 'We hopen allemaal dat de lokale overheden niet beginnen te besparen op investeringen', zegt Tom Willemen, de CEO van de Mechelse familiale bouwgroep. De lokale besturen zijn goed voor zowat de helft van de overheidsopdrachten.

Het aanbestedingsritme lag in de eerste maanden van dit jaar lager, maar dat heeft niet altijd met covid te maken. 'De nieuwe lokale besturen, die pas begin dit jaar zijn aangetreden, moeten nog op kruissnelheid komen', zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Annick De Ridder, Antwerps schepen voor de Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, beaamt dat. 'We verwachten dat de volgende jaren het aantal aanbestedingen in onze stad stijgt.' Ook de uitvoering van de Oosterweelwerken moet de koek voor alle bedrijven op de Belgische bouwmarkt groter maken.

Meer offertes

Tijdens de beginperiode van corona kreeg de Gemeentelijke Aankoopcentrale van Antwerpen beduidend meer offertes per aanbesteding binnen.

De Antwerpse schepen bevestigt dat de inschrijvingsprijzen zijn gedaald. 'Die tendens was wel al langer aan de gang, omdat er in Antwerpen minder overheidsopdrachten zijn. De afgelopen maanden zette die trend zich door. De gemiddelde inschrijvingsprijs voor werken aan de Charles De Costerlaan ligt 9 procent lager dan onze ramingsprijs gebaseerd op inschrijvingen in de periode 2017-2018.'

Woningbouw