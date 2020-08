Steeds meer knipperlichten in de Vlaamse bouw

Wegenwerken houden nog het best stand, maar ook in dit segment spreken 70 procent van de wegenbouwers van een kleiner dan normaal orderboek.

Steeds meer bouwbedrijven dreigen zonder werk te vallen. Vooral in de niet-woningbouw en de renovatie is de evolutie zorgwekkend.

Heel wat bouwbedrijven draaien vandaag op volle toeren. Maar dat is vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan opdrachten die ze nog voor de coronacrisis hebben binnengehaald.

De explosie van de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronamaatregelen is grotendeels teruggedrongen. Het aantal tijdelijke werklozen is gedaald van 80.324 op het hoogtepunt in maart naar 21.449 in juni. Dat is nog 15 procent meer dan een jaar geleden. Ook in Brussel en Wallonië zijn er nog altijd meer werklozen dan vorig jaar.

In de bouwsector is de werkloosheid 17 procent hoger dan in maart. In vergelijking met juli vorig jaar is er een toename met 7 procent. De bedrijven zijn ook minder op zoek naar nieuwe medewerkers. Er zijn 15 procent minder vacatures dan voor de coronacrisis.

We vrezen dat die cijfers alleen maar drastisch gaan verslechteren. Marc Dillen Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

De gouden tijden die de sector kende voor de coronacrisis lijken steeds verder af. 'Op basis van een recente rondvraag bij onze leden vrezen we dat de cijfers alleen maar drastisch gaan verslechteren', waarschuwt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). .

Niet-woningbouw

Een op de zes bedrijven actief in de Vlaamse nieuwe niet-woningbouw (kantoren, winkels, magazijnen...) heeft een orderboek dat voor minder dan twee maanden gevuld is. Bij de renovatie is dat zelfs een op de drie. Veel opdrachtgevers uit het bedrijfsleven zijn niet meer gehaast om te investeren.

Ruim 30 procent van deze bouwbedrijven, zowel in nieuwbouw als in renovatie, spreekt van een bijna leeg tot (veel) minder dan normaal gevuld orderboek. Een kwart zegt problemen te hebben om kortlopende facturen te betalen. De helft verwacht in de loop van dit jaar een afslanking van het personeel.

Woningen

Bij de renovatie van woningen heeft 35 procent een orderboek dat voor minder dan twee maanden gevuld is. Twee op de drie bedrijven spreken van een (veel) minder gevuld dan normaal of bijna leeg orderboek. De Vlaming spaart. Hij aarzelt om te renoveren. De vrees voor afslanking van personeel is in dit segment minder groot, net als de financiële problemen.

Nieuw woningvastgoed verkoopt nog steeds goed. Toch komt ook in dit segment meer druk op de bedrijven. 46 procent spreekt van een kleiner dan normaal orderboek. 38 procent verwacht het met minder personeel te zullen doen.

Overheid

De overheidsopdrachten lijken nog steeds goed door te komen. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er maar 2 procent minder aanbestedingen gelanceerd door de overheden dan een jaar eerder, meldt het vaktijdschrift De Bouwkroniek. Het gaat wel om zowel bouw als niet-bouw en het zegt niets over het belang van die contracten.

De wegenbouw wordt voorlopig minder zwaar getroffen. Toch zegt ook in dit segment 70 procent van de bedrijven dat hun orderboek minder gevuld is dan normaal. Vooral de kleinere opdrachten, van steden en gemeenten, laten op zich wachten.