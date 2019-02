Steenbakkerij Floren komt in Britse handen

Floren, een van de oudste familiale steenbakkerijen van België, wordt overgenomen door de Britse beursgenoteerde groep Michelmersh.

Floren is de enige overblijvende steenbakkerij langs het kanaal Dessel-Schoten in de Antwerpse gemeente Brecht. Ooit waren er negen steenbakkerijen langs het kanaal gevestigd. Het sterk geautomatiseerde bedrijf produceert jaarlijks ongeveer 19,5 miljoen bakstenen.

Jules Floren stichtte het bedrijf in 1896. De dochter van de stichter trouwde met de adellijke telg Clement de Corswarem. Vandaag is met Michel en Wauthier de Corswarem de vierde generatie aan het roer.

De broers beslissen nu om het familiebedrijf - dat 22 werknemers telt - voor 9,9 miljoen euro te verkopen aan hun grotere Britse sectorgenoot Michelmersh . Het gros wordt in cash betaald, de rest in Michelmersh-aandelen. Floren draaide vorig jaar een omzet van 5,7 miljoen euro en boekte een bedrijfswinst (ebitda) van 1,75 miljoen euro. Dat betekent dat de overnameprijs iets minder dan zes keer de bedrijfswinst bedraagt.

Premiummerk

De broers de Corswarem geven geen commentaar over de deal. Ze blijven wel nog even aan het roer. Volgens Michelmersh 'blijven ze twee jaar als consultant aan boord om de operaties te overzien en de integratie in de groep te begeleiden'. Floren wordt in de portfolio van de Britse groep een premiummerk dat architecten en huisdesigners in het VK en Europa moet verleiden.

De Britse groep verwacht dat Floren als nieuwste aanwinst onmiddellijk de groepswinst zal opkrikken. 'Het is een goede match. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide bedrijven', klinkt het bij Michelmersh, dat met ruim 100 miljoen bakstenen per jaar ruim vijf keer groter is.

Kleigroeven

Michelmersh verwacht veel van de kleigroeven die rond de steenbakkerij gelegen zijn en waarmee de Floren-stenen gemaakt worden. Die grond alleen al is volgens een waarderingsoefening door Michelmersh 'potentieel tot 9 miljoen euro waard' en herbergt voldoende klei voor de steenproductie van de komende 25 jaar. 'We geloven dat we met bijkomende investeringen de productie beduidend kunnen vergroten.'

Een link met de brexit, die mogelijk zal leiden tot transportproblemen tussen het VK en het Europese vasteland, is er niet meteen, zegt een woordvoerder.