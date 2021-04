Stilgelegde bouwwerven duwen Besix in rode cijfers

Door stilgelegde bouwwerven en minder nieuwe projecten boekte Besix vorig jaar netto verlies. Voor 2021 is de Belgische bouwgroep voorzichtig optimistisch.

'Een heel uitdagend jaar', omschrijft Rik Vandenberghe, de CEO van Besix, 2020. De Belgische bouwgroep boekte vorig jaar een omzet van 2,7 miljard euro, 18 procent minder dan een jaar eerder. De operationele winst (ebitda) ging bijna een kwart achteruit tot 75 miljoen euro. Netto boekte Besix een verlies van 9 miljoen euro, terwijl het in 2019 bijna 50 miljoen euro winst boekte. 'Het is alle hens aan dek', had voorzitter en mede-eigenaar Johan Beerlandt in september gewaarschuwd.

Vooral in de eerste helft van 2020 leed het bedrijf onder de pandemie. Veel expats keerden terug uit de 25 landen waar Besix actief is, maar raakten nadien moeilijk terug. Daardoor raakten de werven in Egypte, Ivoorkust en Canada lang niet heropgestart. Dat was ook het geval in Australië, waar Besix een kwart van zijn omzet haalt. 'Australië doet het goed in de strijd tegen het coronavirus, maar je raakte er niet binnen', zegt Vandenberghe.

Veel overheden en privébedrijven hebben hun projecten een halfjaar on hold gezet. Rik Vandenberghe CEO Besix

Daarnaast kon Besix in verschillende landen moeilijk nieuwe contracten binnenhalen. Het orderboek, dat in 2019 een recordniveau van 4,8 miljard euro bereikte, viel terug tot 4,2 miljard euro. 'Veel overheden en privébedrijven hebben hun projecten een halfjaar on hold gezet', zegt de CEO. 'Sinds begin dit jaar trekt dat opnieuw aan.'

Royal Atlantis

Besix moest ook voorzieningen aanleggen voor vier werven die moeilijk lopen maar dit jaar worden opgeleverd. Het gaat om de woontoren Terraced Tower in Rotterdam, maar ook om het prestigieuze project Royal Atlantis. Dat hotelcomplex van 1,25 miljard euro moet in Dubai een nieuwe landmark worden. In de Verenigde Arabische Emiraten, waar Besix tal van projecten heeft, beleeft de bouwbusiness moeilijke tijden. 'De regio kampt met de coronacrisis en de lage olieprijzen. Daar zijn nu veel minder tenders', zegt Vandenberghe.

In de Benelux viel de daling van de bouwactiviteiten mee. 'Bij de eerste lockdown waren enkele werven in België gesloten. Een deel van de achterstand hebben we ingehaald omdat onze mensen op zaterdag en in de vakantie wilden werken.'

Nadat Besix voor 2019 een klein dividend had uitgekeerd, schrapte het zijn dividend voor 2020. Voor dit jaar is Vandenberghe voorzichtig optimistisch. 'We zijn het jaar goed begonnen. Ons doel is de resultaten van 2019 te evenaren.'

Besix Belgische bouwgroep

Aandeelhouders: management rond voorzitter Johan Beerlandt en de Egyptische familie Sawiri

Opgericht in 1909

Actief in 25 landen

Omzet (2020): 2,7 miljard euro

Nettowinst: 16 miljoen euro

Aantal werknemers: 12.000