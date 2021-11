‘Straks bestellen we een nieuw huis zoals een nieuwe auto’

De Aarschotse onderneemster Hélène de Troostembergh trekt op missie om het klassieke bouwproces opnieuw uit te vinden. ‘We willen een huis in één dag in elkaar klikken.’

Aan de uitgang van een fabriekshal zien we een complete voorgevel van een huis – bestaande uit een stalen geraamte, een dikke laag isolatie, buitenbekleding, ramen en deuren – klaar om op een vrachtwagen geladen te worden. Iets verder ligt een stapel daksegmenten al klaar voor transport. ‘Wattrelos’ staat erop geschreven. In die Noord-Franse gemeente, vlak bij Rijsel, zullen de gevel en het dak gebruikt worden om een bestaande sociale woning helemaal ‘in te pakken’ tot een gerenoveerd, energiezuinig huis.

BuildUp helpt in het Franse Wattrelos 160 sociale woningen te renoveren.

Dat Franse proefproject – in totaal gaat het om de renovatie van 160 sociale woningen – wordt een belangrijk visitekaartje voor het Aarschotse bedrijf BuildUp. Voor CEO Hélène de Troostembergh zal bouwen er in de toekomst helemaal anders uitzien dan vandaag. In haar visie worden alle onderdelen van een woning ‘offsite’ klaargemaakt, in een atelier of fabriek, en vervolgens als een meccanobouwwerk in elkaar ‘geklikt’ op de eigenlijke bouwplaats.

De prefabbouw past dat idee al langer toe, maar helaas wordt dat concept vooral geassocieerd met weinig kwalitatieve woningen die vooral na de oorlog werden gezet, zegt de Troostembergh. Dat is niet wat ze voor ogen heeft. Ze wil dat we een huis kunnen bestellen zoals we al online een auto kopen: je kiest een type woning, het bouwvolume, een bepaalde stijl en de gewenste materialen, waarbij je telkens tot op de euro ziet hoeveel elke optie kost. Na bestelling worden alle onderdelen op maat gemaakt en in één dag in elkaar gestoken.

De Troostembergh vertrekt met haar ambitie niet van nul. BuildUp is de nieuwe naam van haar vijf jaar oude bedrijf BeSteel, dat al actief was in de productie van staalframes voor huizen. Die frames blijven ook het ‘skelet’ vormen van de huizen die BuildUp gaat bouwen.

40% MINDERHEIDSBELANG Besix kocht via zijn dochterbedrijf Vanhout 40 procent van BeSteel, voor 3,5 miljoen euro

De transformatie, die de komende jaren stevige investeringen zal vragen, wordt ondersteund door het Kempense bouwbedrijf Vanhout, een dochter van de Besix-groep. Die investeerde 3,5 miljoen euro in BeSteel/BuildUp, in ruil voor een belang van 40 procent.

Remontabel

Beide bedrijven leggen de klemtoon op de nood aan meer duurzaamheid in de bouw. Zo moeten de woningen volledig remontabel worden, wat inhoudt dat alle materialen er weer kunnen uitgehaald en hergebruikt worden. Ze moeten ook energieneutraal worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen te integreren in de dakmodules.

Het proefproject in Frankrijk, dat Europees gesteund wordt via het programma ‘Energiesprong’, is een voorbeeld van de energetische renovaties die BuildUp voor ogen heeft. ‘We scannen bestaande woningen met behulp van drones met een laser en maken daar een 3D-model mee. Zo kan je een volledig nieuwe bouwschil op maat ontwerpen die je gewoon over het huis plaatst. Een partnerbedrijf levert een bijbehorende technische module die bijvoorbeeld een warmtepomp bevat.’

Architect

Schermvullende weergave Hélène de Troostembergh.

De Troostembergh hoopt via dergelijke projecten voldoende schaalgrootte te verwerven om in een volgende fase ook gezinswoningen op maat te bouwen. ‘Onze ambitie is om tegen 2025 woningen te verkopen die volledig energieneutraal en circulair zijn, die in één dag in elkaar worden geklikt en met een levenslange garantie.’

Die manier van werken heeft wel gevolgen voor enkele spelers in het klassieke bouwproces. Zo wordt de architect minder een ingenieur – die taak wordt overgenomen door software – en meer designer van een bepaalde woningstijl. De aannemer zal zich moeten heruitvinden tot een ‘integrator’ die de losse elementen in elkaar moet klikken, klinkt het.

Het businessmodel is nog niet helemaal uitgeklaard, maar we merken veel enthousiasme bij leveranciers. Hélène de Troostembergh CEO BuildUp

‘Het businessmodel is nog niet helemaal uitgeklaard, maar we merken veel enthousiasme bij leveranciers’, zegt de Troostembergh. ‘Ook alle grote bouwbedrijven zijn ervan overtuigd dat offsite constructie de toekomst is.’