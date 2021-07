Strengere energienormen doen bouwvergunningen pieken

In maart ging het aantal bouwvergunningen voor nieuwe residentiële gebouwen met bijna de helft omhoog. De lokale besturen reikten 3.542 bouwvergunningen uit, een stijging met 46,8 procent tegenover februari. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel gaat het om forse toenames, blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau Statbel.

De stijging is het gevolg van de strengere energienormen die van toepassing zijn op bouwaanvragen vanaf 1 januari. 'Eind 2020 zijn er relatief meer bouwaanvragen ingediend om die strengere normen te ontwijken, wat resulteert in een hoger aantal uitgereikte bouwvergunningen drie à vier maanden later', merkt Statbel op.

In het volledige eerste kwartaal nam het aantal vergunningen toe tot 8.467. Dat is 3,3 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2020. Terwijl het in Wallonië en Brussel om stijgingen met bijna een vijfde gaat, daalde het aantal vergunningen licht in Vlaanderen (-1,1%).