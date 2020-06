Stromae bouwt mee aan treinstation in Parijs

De Belgische artiest Stromae is gevraagd 'bij te dragen tot de esthetische, gevoelige en poëtische dimensie' van een treinstation in het noorden van Parijs.

Het Belgische bouwbedrijf Besix gaat meebouwen aan het treinstation Pleyel in Saint-Denis, de noordelijke voorstad van Parijs waar het stade de France ligt. Het contract, ter waarde van meer dan 100 miljoen euro, omvat de bouwwerken voor het station met een totale oppervlakte van 34.000 vierkante meter, verdeeld over negen verdiepingen, waarvan vier ondergrondse.

Het wordt een van de grootste stations van de 'Grand Paris Express', een investeringsproject van rond de 20 miljard euro in openbaar vervoer in de hoofdstad. Saint-Denis Pleyel zal een kwart miljoen reizigers per dag ontvangen.