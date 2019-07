Superdividend voor aandeelhouders kalkgigant Lhoist

De familiale aandeelhouders van Lhoist, ‘s wereld grootste kalkimperium, keerden zich over 2018 een dividend uit van 165 miljoen euro. Dat is meer dan de nettowinst van 147 miljoen euro. Het voorbije decennium werd voor 1,37 miljard euro aan dividenden uitgekeerd.

‘Pour vivre heureux, vivons cachés’: het lijkt de lijfspreuk van de aandeelhoudersfamilie Berghmans-Lhoist achter het Waalse Lhoist, ’s werelds grootste kalkimperium. De 70-jarige Jean-Pierre Berghmans, sinds 2011 groepsvoorzitter en op de bedrijfswebsite steevast ‘Baron Berghmans’ genoemd, en de andere telgen laten zich zelden zien.

Hun favoriete uitdrukking is niet voor niets: ‘Geen commentaar. En nog een prettige dag.’ Ook over cijfers is de familie notoir summier. De commentaar bij de jaarrekening past klassiek op één pagina. Uit de recentste, voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, blijkt dat de omzet met 2,3 miljard euro stabiel bleef.

Opvallend is dat Baron Berghmans en co., die zich over 2017 geen dividend uitkeerden, voor het vorige boekjaar een superdividend van 165 miljoen euro uittrekken, meer dan de nettowinst van 147 miljoen euro. Dit decennium keerde Lhoist voor 1,37 miljard euro dividenden uit. Niet verwonderlijk dat de familie, met een geschat vermogen van 2,9 miljard euro, te boek staat als een van de rijkste van ons land.

2,9 miljard De familie, met een geschat vermogen van 2,9 miljard euro, staat te boek als een van de rijkste van ons land.

Eeuwenoud

Hun imperium heeft eeuwenoude wortels. Al in 1889 opende Hippolyte Dumont zijn eerste fabriek in België, met een kalksteengroeve langs de Maas, vlak bij Luik. Zijn schoonzoon Léon Lhoist begon in 1926 de buitenlandse expansie in Frankrijk.

Diens kleinzoon, Jean-Pierre Berghmans, een telg van de vierde generatie, veroverde vanaf de jaren 80 de wereld. Anno 2019 is Lhoist wereldleider in kalk, dolomiet en mineralen. De groep is actief in meer dan 100 landen en telt 6.600 werknemers.

Kalk zit in kauwgum, ontbijtgranen en babyvoeding en wordt gebruikt als witmaker in papier of verven. Staalbedrijven gebruiken het om onzuiverheden uit vloeibaar staal te halen, terwijl bouwbedrijven het inzetten voor bodemstabilisering en funderingen voor wegen en vliegvelden.

Kunstcollectie

Sinds 1990 legde Lhoist onder impuls van de kunstliefhebber Jean-Pierre Berghmans ook een gerenommeerde collectie hedendaagse kunt aan. Kenners bejubelen de Lhoist-collectie in de hoofdzetel in het Waals-Brabantse Limelette, die excelleert in foto’s en sculpturen, als een van ’s lands belangrijkste bedrijfsverzamelingen.

Lhoist heeft al jaren hebben ze een geschil met de paters van Rochefort.

Maar Baron Berghmans en co. kwamen ook minder positief in de aandacht. Al jaren hebben ze een geschil met de paters van Rochefort. Lhoist wil zijn steengroeve La Boverie uitbreiden, maar de paters vrezen dat dat slecht is voor de waterbron die noodzakelijk is om hun trappistenbier te brouwen. Die juridische strijd is nog niet beslecht.

Vooral fiscaal kwam de familie Lhoist-Berghmans in opspraak. In 2014 werd de groep uitgebreid genoemd in de Luxembourg Leaks, waarbij De Tijd bedenkelijke belastingconstructies van het Lhoistimperium in Luxemburg blootlegde.