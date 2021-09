TVH-telg Pascal Vanhalst breidt imperium uit met ConDoor

Ondernemer Pascal Vanhalst breidt zijn industrieel imperium uit met het Nederlandse ConDoor, een producent van overheaddeuren. Het is de tweede grote overname van de TVH-telg dit jaar. Zonder externe financiering.

Pascal Vanhalst verkocht begin juli zijn belang van 40 procent in de verdeler van onderdelen voor vorkliften en industriële machines TVH Parts aan de autogroep D'Ieteren. Daarmee zette de discrete West-Vlaamse ondernemer een punt achter de decennialange alliantie van zijn familie met de Thermotes. Het is een van de meest opmerkelijke Belgische deals van 2021.

Vanhalst blijft niet bij de pakken zitten. Twee maanden na de D'Ieteren-deal zet hij al een deel van de opbrengst - hij cashte een kleine 1,2 miljard euro - aan het werk. Via zijn family office Quva wordt hij de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van het Nederlandse ConDoor Door Solutions, een producent van sectionale deuren. Dat zijn, simplistisch gesteld, garagedeuren. ConDoor produceert die zowel voor de industriële als voor de residentiële markt.

De essentie Pascal Vanhalst koopt de Nederlandse producent van sectionale deuren ConDoor voor een onbekend bedrag.

Het is al de tweede grote overname van de TVH-telg dit jaar na die van het verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy.

Opmerkelijk: hij betaalde beide overnames uit eigen zak, zonder gebruik te maken van externe financiering.

De West-Vlaming koopt het meerderheidsbelang voor een onbekend bedrag over van de investeringsfondsen Parcom en Synergia, die in 2018 aan boord stapten. ConDoor-oprichters Kees-Jan Honig en Jaap Kwant blijven minderheidsaandeelhouder.

ConDoor Solutions is goed voor een omzet van 150 miljoen euro en heeft drie vestigingen: twee in Nederland en een in Hongarije. Daar werken 450 mensen. Het Nederlandse bedrijf produceert de deuren alleen. Ze worden geleverd aan een netwerk van zelfstandige dealers, die ze verkopen en plaatsen bij de klant.

Schermvullende weergave

ConDoor Solutions komt in de portefeuille van Quva naast Abriso-Jiffy, de verkoper en verhuurder van hoogtewerkers Mateco en de Duitse producent van gasveren Suspa. Die laatste twee zijn volledig in handen van Vanhalst. De West-Vlaamse ondernemer heeft ook een participatie van 50 procent in TVH Equipment. Al die bedrijven samen stellen samen meer dan 6.500 mensen tewerk.

Abriso

ConDoor is de tweede grote overname van Vanhalst in enkele maanden tijd. Begin mei kocht hij de producent van isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen Abriso-Jiffy, in 2020 een van de genomineerden voor de prijs van Onderneming van het Jaar. De TVH-telg heeft het overgrote deel van de Abriso-aandelen in handen. Bestuurder en ex-CEO Jan Dejonghe heeft nog een klein pakket in handen.

Aan die transactie hing een prijskaartje van minstens 150 à 200 miljoen euro. Opmerkelijk: zowel voor de overname van Abriso-Jiffy als die van ConDoor doet Vanhalst geen beroep op externe financiering. Hij betaalt de overname dus uit eigen zak. Dat geeft een idee van de vuurkracht die de TVH-telg had en heeft.

Opmerkelijk: Vanhalst betaalde de overname van ConDoor en van Abriso-Jiffy uit eigen zak. Het geeft een idee van de vuurkracht die de TVH-telg had en heeft.

Quva wordt sinds begin april geleid door voormalig bankier Jan Nelissen (ex-BNP Paribas Fortis), met wie Vanhalst daarvoor jarenlang samenwerkte. Het familiale vehikel mikt op investeringen in grotere bedrijven, voor de (heel) lange termijn en in mature economieën.