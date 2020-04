Talmen met aanbestedingen kan rampzalige gevolgen hebben

De overheden op alle niveaus mogen niet aarzelen om geplande aanbestedingen te doen. Uitstel dreigt vanaf het najaar een enorme negatieve impact te hebben op de activiteit in de bouw.

De bouw was tijdens de financiële crisis een van de trekpaarden om de economie uit het slop te halen. 'Ook in deze coronacrisis zal hij een cruciale rol spelen', benadrukt Hans Maertens, de topman van de Vlaamse werkgeverskoepel Voka. Toch is dat niet vanzelfsprekend. Vandaag branden alle knipperlichten in de sector.

'Slechts een op de vijf bedrijven is volledig aan het werk', stelt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Tienduizenden medewerkers zitten in de tijdelijke werkloosheid. 58 procent van de bouwbedrijven verwacht liquiditeitsproblemen als de coronamaatregelen tot eind april moeten worden aangehouden. Dat loopt tegen eind mei op tot 78 procent. De kwetsbare ketting van activiteiten in de bouw, van ontwerp tot afwerking, dreigt totaal verstoord te worden.

Aanbestedingen

De bouwbedrijven hebben op dit moment een aanzienlijk orderboek van gemiddeld zes maanden. De geoliede machine om die uit te voeren moet opnieuw op gang worden gebracht. Dat is echter niet voldoende. Even belangrijk is dat het orderboek tijdig wordt aangevuld. 'Zes maanden zijn vlug voorbij. Als de overheden op alle niveaus beginnen te talmen met de aanbestedingen, dreigt een nog groter probleem na het bouwverlof. Nieuwe aanbestedingen zijn ook cruciaal om de vele medewerkers opnieuw aan het werk te zetten die aan de voorbereiding van dossiers werken', aldus Dillen.

Vergunningen

Er is begrip voor het verlengen van vergunningstermijnen, maar het is belangrijk om de toestand zo snel mogelijk te normaliseren. 'Ook voor procedures moet men van het werken op afstand een gewone zaak maken' zegt Maertens. Besparingen op overheidsinvesteringen voor infrastructuur zijn voor hem helemaal uit den boze. Die liggen in België en in Vlaanderen al jaren onder het Europese gemiddelde.

Aan het werk

De Voka-topman benadrukt dat de bouwbedrijven zelf nog meer inspanningen moeten doen om opnieuw te kunnen werken, vanzelfsprekend op een veilige manier voor de werknemers. 'Vandaag blijkt een op de vijf bouwbedrijven zich voor te bereiden om opnieuw aan het werk te gaan. Binnenkort moet dat cijfer toch hoger kunnen zijn?'

De sectorfederatie VCB heeft preventiefiches opgesteld die de bouwbedrijven moeten helpen om veilig werken voor hun medewerkers te organiseren. Dat gebeurt ook in de buurlanden. In Nederland sloot de overheid met de bouw- en technieksector een protocol 'Samen veilig doorwerken'.

Bouwverlof

Volgens Dillen is doorwerken tijdens het bouwverlof op dit moment niet aan de orde. 'Dat is niet eenvoudig en moet hoe dan ook samen met de vakbonden worden beslist.' Die discussie staat ook los van het pleidooi vanuit de West-Vlaamse afdelingen van de VCB, de Bouwunie en VOKA om af te zien van traditionele bouwstop in juli en augustus aan de kust.

De bouw was twee maanden geleden nog een goed geoliede machine met het vinden van medewerkers als grootste uitdaging. Op zijn jaarlijkse nationale persconferentie van 18 februari, toen het coronacrisis al keihard toesloeg in China, straalde de sector nog een in jaren niet meer gezien vertrouwen uit. De groei van de bouw in België zou versnellen van 1,5 à 2 procent in 2019, goed voor 3.500 extra jobs, naar 2 à 3 procent in 2020.