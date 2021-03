Technische problemen virtuele Batibouw van de baan

De opstart van de virtuele editie van de bouw- en verbouwbeurs Batibouw liep dit weekend in het honderd. Maandagochtend is de beurs wel online kunnen gaan.

Corona dwong ook het bouwsalon dit jaar om volledig virtueel te gaan . In het openingsweekend kampte de website van de beurs echter met capaciteitsproblemen zodra er te veel bezoekers online kwamen. Uiteindelijk is beslist de ontwikkelaars het probleem eerst te laten aanpakken en het platform niet open te stellen .

Maandag zijn de problemen opgelost en is Batibouw online kunnen gaan, bevestigt organisator Frédéric François. 'We hebben aanpassingen gedaan aan het platform en de capaciteit is verhoogd', verduidelijkt hij.