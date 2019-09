Telg van zakenfamilie Emsens verkoopt bedrijf

Een van de vestigingen van de mineralenreus Sibelco, die in handen is van de familie Emsens.

Jacques Emsens, bestuurder bij de mineralengigant Sibelco en de holding Sofina, verkoopt zijn onderneming Stone aan de Britse bouwmaterialengroep SigmaRoc.

Dat maakte SigmaRoc bekend.

2,2 miljoen Overnameprijs SigmaRoc betaalt, met inbegrip van de overname van schuld, 2,2 miljoen euro voor Stone in cash en aandelen.

De Kempense familie Emsens is een naam als een klok in ondernemend België. Ze heeft bij drie miljardenconcerns de touwtjes in handen: de zand- en mineralenreus SCR-Sibelco, de bouwmaterialengroep Etex en de buizenproducent Aliaxis.

Daarnaast hebben een aantal leden van de familie eigen zakelijke projecten. Jacques Emsens, bestuurder bij Sibelco en bij de beursgenoteerde holding Sofina, richtte in 2015 het Brusselse bedrijf Stone Holding Company op, een specialist in stenen zee- en rivierweringen. Emsens had 60 procent van het bedrijf in handen en Christophe de Limburg Stirum, een telg van een bekend adellijk geslacht, de resterende 40 procent.

Steengroeves

Stone baat onder meer twee steengroeves uit, waar de rotsblokken voor de weringen worden gewonnen. Het is wel maar een kleine onderneming: in de periode 2016-2018 bedroeg de jaaromzet gemiddeld 3,8 miljoen euro en de brutobedrijfswinst (ebitda) 0,5 miljoen euro. Vorig jaar was er een resultaat voor belastingen van ongeveer 355.000 euro.

Emsens en de Limburg Stirum hebben nu besloten Stone van de hand te doen. De koper is het Britse SigmaRoc, dat een notering heeft op het Londense beurssegment AIM en zich toelegt op het opkopen van ondernemingen in de sector van de bouwmaterialen. SigmaRoc betaalt, met inbegrip van de overname van schuld, 2,2 miljoen euro voor Stone in cash en aandelen.