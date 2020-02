ThyssenKrupp vangt 17 miljard voor zijn liften

ThyssenKrupp stond al jaren onder druk om te cashen op zijn kroonjuweel, de liftendivisie. De cash zou zeer welkom zijn om het grote pensioentekort van de groep dicht te rijden en om een herstructureringsplan voor de noodlijdende staalafdeling te financieren. Daar zijn besparingen nodig nu Europa in volle staalcrisis de fusie met Tata Steel heeft afgeblokt.

Er is ook keerzijde: na de verkoop van het kroonjuweel is het de vraag hoe levensvatbaar het eeuwenoude Duitse conglomeraat is zonder de cashflow van de liften.