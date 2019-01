Tommelein trekt kaart Vanmoerkerke voor Oostends Thermae Palace

De bouwgroep Willemen, die met Arabisch geld het iconische Oostendse hotel Thermae Palace wou renoveren, lijkt uitgeteld. Het nieuwe stadsbestuur onder leiding van Bart Tommelein (Open VLD) start gesprekken met de familie Vanmoerkerke.

Er lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor Thermae Palace in Oostende. Het luxehotel en de aanpalende Koninklijke Gaanderijen zijn dringend aan renovatie toe. Maar dat dossier sleept al jaren aan.

Het vorige stadsbestuur, onder leiding van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), koos ervoor een privé-investeerder te zoeken voor de renovatie. Drie kandidaten dienden zich aan: uitbater Mark Vanmoerkerke, de Mechelse bouwgroep Willemen en de Britse groep CHB Red.

Een commissie oordeelde dat het project van Willemen er als beste uitkwam, op de voet gevolgd door dat van Vanmoerkerke. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen naderden, werd besloten geen keuze te maken en de beslissing over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen.

Woensdag liet Bjorn Anseeuw (N-VA), de bevoegde schepen in Oostende, weten dat het stadsbestuur de stekker uit de procedure trekt en dat gesprekken worden opgestart met de familie Vanmoerkerke over de renovatie van het hotel. De renovatie van de Gaanderijen, die nog altijd in stellingen staan, begint al. Eind 2021 moeten die werken klaar zijn.

Lang duren

De renovatie van het hotel zal langer duren. Eerst moet Anseeuw een akkoord bereiken met Vanmoerkerke over de renovatie ervan. Maar de N-VA’er gelooft in een goede afloop. ‘Het thermencomplex is een architecturale parel aan de Oostendse kroon. We willen die parel weer doen blinken als nooit tevoren zodat die weer de trots is van alle Oostendenaren’, zegt hij.

In principe had de nieuwe coalitie er ook voor kunnen kiezen een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Maar als Vanmoerkerke het niet zou halen, moet de stad een hoge schadevergoeding betalen omdat het huurcontract nog loopt tot 2036 en verlengbaar is.

75 miljoen De familie Vanmoerkerke heeft grote plannen met het hotel. Er is sprake van een investering van 75 miljoen euro.

Vande Lanotte had dat probleem ook. Maar hij had dat opgelost door het op een akkoordje te gooien met Vanmoerkerke, waarbij een verbrekingsvergoeding van 8 miljoen euro zou worden betaald mocht de keuze vallen op een andere uitbater dan Vanmoerkerke. Maar die afspraak geldt niet meer.

Geen nieuwe procedure

Het nieuwe stadsbestuur kiest ervoor geen nieuwe procedure op te starten, maar onderhandelingen te voeren met de familie Vanmoerkerke. Die heeft grote plannen met het hotel. Er is sprake van een investering van 75 miljoen euro. De Gaanderijen en het hotel worden gerenoveerd, met kamers met zicht op zee langs de Gaanderijen en een binnen- en een buitenzwembad. Om de uitbating rendabel te maken plant Vanmoerkerke 60 residenties in het hotel. Maar eerst moeten de onderhandelingen met Anseeuw slagen.