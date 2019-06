Topman Deceuninck lanceert nieuw Belgisch cementbedrijf

De nieuwe cementfabriek van Cemminerals in de Gentse zeehaven is klaar voor productie. De initiatiefnemer is Deceuninck-topman Francis Van Eeckhout.

Van Eeckhout, grootaandeelhouder en CEO van het West-Vlaamse raamprofielenbedrijf Deceuninck , richtte Cemminerals drie jaar geleden op en investeerde er 55 miljoen euro in. Het opzet was om een Belgisch cementbedrijf uit de grond te stampen met nagelnieuwe maalderij in de Gentse zeehaven.

Daarmee keert de ondernemer terug naar zijn roots. De familie Van Eeckhout verkocht in 2011 haar cement- en betonbedrijf VVM aan de Ierse groep CRH. Een verkoop waar Francis Van Eeckhout achteraf spijt van had. En dus maakt hij zijn comeback in de cementindustrie. In 2017 kwam Bruno De Mulder, de CEO van het investeringsfonds Bimvest, mee aan boord als co-aandeelhouder van Cemminerals.

'Kennis van de lokale klant'

Beide hoofdaandeelhouders stellen de nieuwe fabriek in het Gentse Kluizendok volgende week voor. De salesteams staan klaar om de eerste bestellingen te noteren. Dat is niets te vroeg, want Van Eeckhout hoopte aanvankelijk al in 2018 te kunnen beginnen.

Cemminerals zal zich positioneren als 'de enige onafhankelijke cementproducent in de Benelux', die dichter bij de lokale Belgische bouwbedrijven staat dan de internationale cementreuzen. 'Veel potentiële klanten snakken naar een Belgische cementproducent die de taal van de klant spreekt', zegt de nieuwe cementproducent.

Vanuit Gent mikt het bedrijf op klanten in een straal van 150 kilometer. Een omzet van 50 tot 70 miljoen euro moet op termijn haalbaar zijn, schatte Van Eeckhout in. Dat is tien keer minder dan Deceuninck (674 miljoen euro in 2018).

Diep water

De langetermijncontracten voor de levering van de grondstoffen zijn afgesloten. Dankzij zijn locatie aan diep water kan de fabriek schepen tot 50.000 ton ontvangen. Voor Van Eeckhout kent het Kluizendok weinig geheimen, want iets verderop ligt een voormalige VVM-fabriek die nu door CRH uitgebaat wordt.