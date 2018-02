'Transitie Befimmo verloopt naar wens'

Befimmo, de specialist in kantorenvastgoed, zegt mooi op schema te zijn voor de drastische herontwikkeling van zijn portefeuille. Ondanks een verwachte dalende winst per aandeel , belooft het een ongewijzigd dividend.

Befimmo is de enige beursgenoteerde vastgoedvennootschap (GVV) die zich volledig blijft toeleggen op kantoren. Die kantorenmarkt heeft het al jaren niet gemakkelijk.

Befimmo heeft wel nog steeds een zeer hoge bezettingsgraad voor zijn kantoren (94,44 procent). De eerstvolgende vervaldag is 7 jaar. Dat is beduidend meer dan voor de kantoren bij Cofinimmo en Intervest Offices & Warehouses (4 jaar)

Het aantal vierkante meter dat Cofinimmo kon verhuren in 2017 is gestegen van 37.200 vierkante meter in 2016 naar 58.393 vierkante meter in 2017.

De nettohuurinkomsten stegen van 137 miljoen euro naar 142 miljoen euro.

Het nettoresultaat van de kernactiviteiten (EPRA-winst) steeg van 3,68 naar 3,74 euro per aandeel, in lijn met de perspectieven. Er zijn nochtans meer aandelen door de kapitaalverhoging van september 2016.

Befimmo bevestigt het voorgesteld dividend van 0,86 euro bruto per aandeel. Dat brengt het totale dividend over het boekjaar op 3,45 bruto per aandeel.

Overgang

De portefeuille van Cofinimmo is in volle transitie. Twee van haar grootste complexen in de Noorwijk (Boudewijn en WTC) zijn aan herontwikkeling toe. Befimmo wil de komende jaren zwaar investeren in die twee sites en in andere projecten. Nu al wordt uitgegaan van 101 miljoen euro in 2018, 131 miljoen euro in 2019 en 125 miljoen euro in 2020.

Belangrijk voor Befimmo is zonder casflowproblemen door de transitieperiode te komen en tijdig klanten te werven voor de nieuwe projecten.

'Het dossier van de Quatuor (op de site van Boudewijn, een project van 150 miljoen euro, verloopt naar wens', verzekert Benoît De Blieck, de ceo van Befimmo. Een derde van complex van 60.000 vierkante meter is, drie jaar voor de oplevering, voorverhuurd aan Beobank. De vergunningen zijn verkregen en de werken zijn begonnen.Ze zullen 39 maanden duren.

WTC

Befimmo maakt nu ook werk van de herbestemming van WTC 1 en 2. Het gaat om een investering van zo'n 300 miljoen euro in een multifunctioneel project. Er blijft wel een belangrijk deel kantoren.

Befimmo ismet dat project kandidaat om de 60.000 vierkante meter in te vullen die de Vlaamse overheid zoekt voor een tweede Vlaams Administratief Centrum in Brussel. De beslissing hierover valt waarschijnlijk in de zomer van 2019. Het moet het opnemen tegen andere grote ontwikkelaars zoals Extensa (Tour & Taxis) en Axa (CCN boven het Noordstation).

Een eerste kalender werd opgemaakt. De vergunningen zouden moeten worden aangevraagd in de loop van het weede kwartaal van 2018 en de werken zouden lopen van 2020 en 2030.

Coworking

Befimmo heeft een portefeuille met heel wat grote huurders, vooral overheden. Toch wil Befimmo ook inspelen op nieuwe trends als coworking. Het sloot daarom een strategisch partnerschap af met Silversquare, de marktleider voor coworking in België. Voor eind 2019 willen ze samen 4 à 5 ruimtes voor coworking , met een totale oppervlakte van 19.000 vierkante meter ontwikkelen.

In 2018 is de vastgoedportefeuille door de transitie gedaald van 2.522 miljoen euro naar van 2.494 miljoen euro. Befimmo benadrukt dat dit enkel met de transitie van de portefeuille te maken heeft. De gebouwen in de portefeuille stijgen nog steeds in waarde, al vijf jaar op rij. In 2017 bedroeg de waardestijging 0,54 procent.

Verwachtingen

Befimmo ziet in 2018 de EPRA-winst dalen van 3,74 euro per aandeel naar 3,64 euro per aandeel.

Het dividend over het lopende boekjaar 2018, uit te keren in 2019, zou onveranderd blijven op 3,45 euro.Dat betekent dat een hoger deel van de winst wordt uitgekeerd.