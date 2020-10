Uitstap Etex uit zware dakpannen spijst oorlogskas

Etex verkoopt zijn dakpannenproducent Creaton aan het Franse Terreal. De Belgische specialist in bouwmaterialen stapt volledig uit de klei- en betondakpannen. De groep is vrijwel schuldenvrij.

Twee jaar geleden koos Etex voor een strategische heroriëntatie. Het wil een wereldwijde speler worden in lichte, duurzame, kostenefficiënte en kwalitatieve bouwtechnologieën.

Zware klei- betondakpannen passen daar niet langer in. Dat marktsegment staat bovendien voor een onvermijdelijke internationale fusie- en overnamegolf door de dalende marktvolumes. Daar moet men diep in de zakken durven te tasten op een moeilijke markt. Terreal, een Franse pionier op het gebied van dakbedekking en innovatieve oplossingen voor de bouw, heeft die ambitie. De familiale aandeelhouders van Etex hebben die niet.

Kroonjuweel

Creaton was het kroonjuweel van de klei- en betondakpannen van Etex. De overname in 2005 van het toen nog beursgenoteerde Duitse bedrijf betekende de grote sprong voorwaarts van de Belgische familiale bouwgroep in dat segment. Met Creaton is Etex de marktleider in Duitsland en Polen.

Voorbereid

Twee jaar geleden werd de divisie 'residential roofing' opgericht in Etex om de klei- en betondakpannen voor te bereiden op een verkoop. Umbelino Montiero (Portugal), Marley (Verenigd Koninkrijk), Marley South Africa en zijn belang van 50 procent in RBB (België) gingen al de deur uit. De verkoop van Creaton is de vijfde, belangrijkste en laatste stap in dit proces.

Een overnamebedrag is niet bekend gemaakt. In 2005 betaalde Etex zo’n 100 miljoen euro om het gedeeltelijk beursgenoteerde Creaton van de beurs te halen. Sindsdien is de omzet bijna verdubbeld tot meer dan 200 miljoen euro. De verkoop van Creaton is een van de grotere desinvesteringen van Etex van de voorbije jaren.

Oorlogskas

Na de grote sprong voorwaarts in 2011 met de overname van de gipsplatenactiviteiten van Lafarge torste Etex een schuld van 1 miljard euro. Uit het halfjaarverslag blijkt dat Etex erin geslaagd is zijn nettoschuld de voorbije twaalf maanden te verlagen van 640 miljoen naar 310 miljoen euro.

Er komt een intensief investeringsprogramma om verdere organische groei te verzekeren en een zeer actieve zoektocht naar fusies en overnames in onze kernsegmenten. Paul Van Oyen CEO Etex

Investeren

Paul Van Oyen, de CEO van Etex, laat er geen twijfel over bestaan dat Etex klaar is om fors te investeren. ‘Met het geld van deze transactie kunnen we focussen op effectievere lichte oplossingen: gipsplaten, vezelcementproducten, passieve brandbeveiligingsproducten en hoogtechnologische modulaire off-siteoplossingen. Hij hint op 'een intensief investeringsprogramma om verdere organische groei te verzekeren en een zeer actieve zoektocht naar fusies en overnames in onze kernsegmenten’. Lazard en Freshfields, de adviseurs van Etex bij de verkoop van Creaton, krijgen mogelijk snel extra werk.

Terreal

Voor Terreal is de overname de grote sprong voorwaarts. Het stelt met een omzet van 282 miljoen euro meer dan 2.000 mensen te werk op 23 sites in Frankrijk en de rest van de wereld. Creaton, goed voor meer dan 200 miljoen euro omzet, heeft 1.250 medewerkers en twaalf productievestigingen in Duitsland, Hongarije en Polen.