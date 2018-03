Unilin-CEO: ‘We zijn niet bang van Poetin'

Unilin, de West-Vlaamse vloerenproducent en dochter van de Amerikaanse gigant Mohawk, investeert 90 miljoen euro in nieuwe fabrieken in Rusland. ‘We hebben daar nog nooit problemen gehad.’

‘Wist je dat wij hier in West-Vlaanderen vorig en dit jaar 500 jobs hebben gecreëerd?’ Bernard Thiers, de CEO van het West-Vlaamse Unilin, vertelt het trots om aan te geven dat het hoofdkwartier van de parket-, laminaat- en vinylgroep nog steeds in Wielsbeke ligt hoewel de groep al ruim tien jaar in handen is van het Amerikaanse Mohawk. Dat is - met 9,5 miljard dollar omzet - de grootste vloerbekledingsgroep ter wereld.

Samen met Frans De Cock en enkele honderden kleinere aandeelhouders verkocht Thiers in 2005 Unilin voor 2,2 miljard euro aan de Amerikanen. Zo kwam Thiers ook aan het hoofd van de divisie Rest of the World (ROW), de derde tak van Mohawk naast Global Ceramic (keramische tegels) en Flooring North-America.

Mohawk Omzet (2017): 9,5 miljard dollar. Bedrijfswinst: 1,35 miljard dollar. Werknemers: 38.000. Rest of the World Wat: de divisie waar het West-Vlaamse Unilin (laminaat, parket) en IVC (vinyl) de hoofdrolspelers zijn. CEO: Bernard Thiers. Omzet: 2 miljard dollar. Dit jaar zal de omzet van ROW sterk toenemen door organische groei (5%) en door overnames als het Australische Godfrey Hirst. Bedrijfswinst (ebit): 329 miljoen dollar (16% marge). Werknemers: 6.000, van wie 3.000 in België (+500 in 2017 en 2018).

Die divisie ROW overkoepelt ook IVC, de eveneens West-Vlaamse producent van vinylvloeren die oprichter Filip Balcaen in 2015 voor iets meer dan 1 miljard euro verkocht. Unilin en IVC vormen samen het grootste deel van de divisie Rest of the World, zeg maar de West-Vlaamse tak van Mohawk. Die boekte vorig jaar 2 miljard dollar omzet en stelt bijna 6.000 mensen tewerk (op een totaal van meer dan 38.000). 3.000 van hen werken nog steeds in België.

Verankerd

‘In Wielsbeke worden nog steeds alle beslissingen genomen’, zegt Thiers. ‘Vorig jaar hebben we beslist om voor 350 miljoen euro het Australische Godfrey Hirst over te nemen, een producent van tapijt en harde vloeren met 334 miljoen (Amerikaanse) dollar omzet. Hier in West-Vlaanderen ligt ook nog steeds het centre of excellence. Elk nieuw product wordt hier ontwikkeld en voor het eerst geproduceerd. Zo zijn we er na twintig jaar zoeken eindelijk in geslaagd laminaat watervast te maken. Zeg dan nog eens dat een bedrijf niet in Vlaanderen verankerd kan blijven als het aan een buitenlandse speler verkocht is.’

Thiers zegt wel geluk te hebben met zijn Amerikaanse aandeelhouders. ‘Ze beseffen dat ze zich moeten aanpassen aan de lokale markt. De voorbije twintig jaar heeft Mohawk 35 overnames gedaan, die bijna allemaal succesvol zijn gebleken. Dat komt doordat de Amerikanen steeds respect hadden voor het lokale management. Bovendien vinden we - ik spreek hier namens Mohawk - Vlaanderen een prima locatie om te ondernemen, vooral omdat hier veel gemotiveerde, hoogopgeleide mensen zijn.’

Getuige daarvan de investeringen in het voorbije jaar in nieuwe productiecapaciteit in België. De 500 nieuwe Belgische jobs waar Thiers prat op gaat, komen in de eerste plaats van een nieuwe vinylfabriek van IVC in Avelgem, die begin dit jaar operationeel werd. Die kostte 120 miljoen euro. Unilin wil graag ook een graantje meepikken van de nieuwste trend in vloerenland: de revival van de tapijttegels voor de commerciële markt (kantoren, hotels).

In Moeskroen is de productie begonnen van een splinternieuwe lijn, een investering van 20 miljoen euro. ‘We wagen ons hier in een nieuw marktsegment, dat we willen opbouwen van 0 naar ongeveer 50 miljoen euro omzet over enkele jaren.’ Hier kunnen op kruissnelheid een twintigtal werknemers aan de slag. Daar komt nog een investering van 100 miljoen in een energiecentrale bij.

Volumeproduct

100 miljoen voor afvalhout dat stroom wordt Behalve de investeringen in nieuwe productie steekt Unilin 100 miljoen euro in een energiecentrale nabij zijn spaanplaatfabriek in Wielsbeke. Elk jaar verwerkt de site, samen met de zusterfabriek in Oostrozebeke (Spano), 700.000 ton afvalhout van onder meer afgebroken woningen en containerparken tot platen voor de meubelsector en de schrijnwerkerij. ‘Maar zowat 40 procent van het houtafval is niet bruikbaar als grondstof’, zegt Bernard Thiers. ‘Dat gaan we verbranden in een energiecentrale die groene, CO2-neutrale stroom oplevert. We deden dat al bij Spano, maar we gaan dat nu ook doen bij onze site in Wielsbeke.’ Met de verbranding worden elektriciteit en warmte opgewekt waarmee Unilin zijn twee fabrieken autonoom kan laten draaien, zowel voor de kantoren als bij het productieproces. De 40 procent overtollige elektriciteit wordt op het net gezet. Het project is een fiftyfifty joint venture met Aspiravi, vooral bekend van de windturbines. 20 procent van de financiering komt van eigen middelen, de rest van bankschulden. ‘De onderhandelingen met de banken - Belgische en buitenlandse - zitten in de laatste rechte lijn. Eind maart moeten ze rond zijn.’

In Rusland plant Unilin een nieuwe vinylfabriek. Kostprijs: 65 miljoen euro. Daar komt nog eens een 25 miljoen bij voor de verdubbeling van de laminaatproductie. Samen leveren de projecten 100 nieuwe jobs op. Tegen eind dit jaar moet de vinylproductie draaien en op termijn moet ze 90 miljoen euro omzet opleveren.

Maar waarom Rusland, met zijn alom verguisd politiek klimaat en lamentabele economie? ‘Voor laminaat zijn we in Rusland maar klein. Een verdubbeling moet makkelijk kunnen. Vinyl op rol is daar wel een heel grote markt, omdat het een goedkoop instapproduct is. Een volumeproduct, ideaal voor een markt waar de koopkracht niet zo groot is. Bovendien zijn er in Rusland heel weinig spelers. De markt op zich groeit niet, zodat we de al aanwezige concurrenten (vooral het grote Franse Tarkett en vele kleinere lokale spelers, red.) moeten verdringen en marktaandeel veroveren.’ (lacht)

Zit je dan niet in een markt waar ook de Chinezen of andere lowcostspelers makkelijk kunnen concurreren? ‘Nee. Net omdat het een heel goedkoop product is, verdraagt het niet de kosten van transport over lange afstanden. Heb je lokaal een fabriek dan ben je niet afhankelijk van die transportkosten en van de roebel, en kan je sneller leveren. Tegelijk is het niet zo makkelijk om hetzelfde te doen. Onze fabriek vergt nogal forse investeringen en we moeten meteen een fabriek neerzetten met veel capaciteit. Je kan dat niet in kleine stapjes opbouwen. Daarom is het een risicovolle investering, ook voor ons.’