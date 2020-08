Unilin investeert 11 miljoen euro in nieuwe laminaatlijn

Unilin bouwt een nieuwe productielijn voor laminaatvloeren in zijn vestiging in Vielsalm, in de provincie Luxemburg. De investering van 11 miljoen euro zal een twaalftal nieuwe banen opleveren, kondigt het Belgische bedrijf donderdag aan.

De nieuwe laminaatlijn moet in de herfst van 2021 operationeel zijn. Volgens het bedrijf is de extra productiecapaciteit nodig omdat de vraag naar laminaatvloeren toeneemt, met ook steeds hogere kwaliteitseisen.

De investering is, aldus Unilin, een bevestiging van 'het vertrouwen in de verdere ontwikkeling en het voortbestaan van zijn activiteiten en zijn medewerkers in Vielsalm'. In die vestiging worden niet alleen laminaatvloeren gemaakt, maar is er ook een afdeling spaanplaten. In totaal werken er zo'n 300 mensen.