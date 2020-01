Uplace duidt Alexander D'Hooghe aan als architect voor Broeksite

De projectontwikkelaar Uplace stelt Alexander D'Hooghe en zijn team aan als architect voor de Broeksite. Dat is de plek waar Uplace zijn omgevormde plannen voor de site in Machelen wil realiseren.

De Uplace-site in Machelen werd vorig jaar omgedoopt tot Broeksite. De oorspronkelijke Uplace-plannen werden afgeslankt en bijgestuurd. Zo verdwenen de kantoortoren en het winkel- en bioscoopcomplex en werd plaats gemaakt voor een zogenaamde werkwinkelwijk, met winkels waar producten ter plaatse geproduceerd en gepersonaliseerd worden.

De Broeksite past in het bredere masterplan van de reconversiezone in Machelen en Vilvoorde. Onlangs raakte bekend dat de opmaak lichte vertraging heeft opgelopen en ten vroegste eind maart klaar is.