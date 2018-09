Van Marcke stapt in Sanitairwinkel in Nederland

De West-Vlaamse sanitair- en keukengroep Van Marcke wil door de participatie vooral profiteren van de kennis van Sanitairwinkel op het vlak van digitale verkoop.

Het familiebedrijf Van Marcke, dat in 1929 werd opgericht in Kortrijk, is bekend van de sanitairwinkels met het zeepaardje als logo. Daarnaast is de groothandelsgroep ook actief in de verdeling van onder meer wellnesstoestellen, keukens en verwarmingsinstallaties. Er is ook een divisie die zelf aan productie doet, onder andere van laboratorium- en badkamermeubilair.

Van Marcke is een grote speler. Het bedrijf heeft ruim 1.600 mensen in dienst en boekte vorig jaar een geconsolideerde omzet van 470,5 miljoen euro (+8%). Netto bleef daar 5,3 miljoen euro van over, maar het leeuwendeel van die winst vloeit naar de belangen van derden.

Het bedrijf is naar eigen zeggen onbetwistbaar marktleider in België en Luxemburg, waar vier vijfde van de groepsomzet wordt geboekt. Daarnaast is Van Marcke commercieel actief in het buitenland, vooral in Frankrijk, Zwitserland, de VS en Malta, waar de familie overigens een kleine bank bezit.

Van Marcke heeft zijn actieradius de voorbije jaren al af en toe uitgebreid met overnames. Met Sanitairwinkel in Nederland komt er daar nu nog een bij. De transactie wordt gemeld door meerdere Nederlandse media en wordt bevestigd door de West-Vlaamse onderneming.

Internetverkoop

Sanitairwinkel is een Nederlandse badkamerverkoper met zowel fysieke winkels (zeven, waarvan twee in België) als internetverkoop. Van Marcke neemt voor een onbekend bedrag een belang in Sanitairwinkel dat dit jaar met 110 werknemers afstevent op een omzet van 34 miljoen euro. Het bedrijf werd in 2007 opgericht door de broers Rob en Erik van Laarhoven en boekt jaarlijks een groei van 30 procent.