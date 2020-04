'Vanaf volgende week is het weer 'vollenbak''

Bij dakbedekking- en isolatieproducent IKO Enertherm in Antwerpen gaat het werk opnieuw door. Toch zijn er veranderingen merkbaar. 'Ik heb mijn mening over thuiswerken moeten bijstellen.'

Dirk Theuns is de Europese CEO van IKO Enertherm, producent van isolatiemateriaal en in de top drie van dakbedekking wereldwijd. De bitumenterminal aan de Antwerpse haven, waar het bedrijf de roofingmaterialen maakt, lag acht productiedagen stil. Intussen is het bedrijf weer voor 90 procent actief en vanaf volgende week is het opnieuw 'vollenbak', zegt Theuns. 'Een belangrijk deel van onze inkomsten halen we uit de export naar Nederland. Daar heeft de bouw amper stilgelegen, dus konden we gewoon blijven leveren.'

In Nederland is de ondernemersmentaliteit helemaal anders. Dirk Theuns CEO IKO Enertherm

De CEO merkt een andere teneur bij Nederlandse klanten. 'In Belgi├ź kijken we de kat uit de boom, zijn we voorzichtig en wachten we af. In Nederland is de ondernemersmentaliteit helemaal anders. Je zou kunnen denken dat ze daar een loopje nemen met veiligheid en gezondheid, maar niets is minder waar. De fabrieken zijn er op een minstens even veilige manier blijven draaien. Gaandeweg zijn de maatregelen ge├»mplementeerd, zonder grote problemen.'

'Als bedrijfsleider probeer ik niet te veel mee te gaan in de teneur van angst. Ik wil vooral hoop doorgeven aan mijn personeel. Wat voor mij het duidelijkst veranderd is, is mijn visie op thuiswerk. Ik was daar altijd wat sceptisch over, maar heb mijn mening moeten bijstellen. Dat zal verschuiven in ons beleid: meer alterneren tussen thuis en op kantoor werken.'

'Toekomst veiligstellen'

'Wij zijn een atypische multinational. We zijn wereldwijd actief, maar hebben ook de typische normen en waarden van een familiebedrijf: een korte communicatieketting en een focus op de lange termijn. Dit jaar zal een verloren jaar zijn voor veel bedrijven, maar we proberen toch door de mist heen te kijken en de toekomst veilig te stellen.'