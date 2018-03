Vastgoed Belgen is 1.400 miljard euro waard

De totale waarde van het vastgoed in handen van particuliere Belgen is drie keer groter dan het Belgische bruto binnenlands product. Dat blijkt uit cijfers die het Instituut voor de Nationale Rekeningen berekende voor de Nationale Bank.

Voor het eerst berekende het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) voor de Nationale Bank de waarde van de grondpercelen in België die eigendom zijn van particulieren in België. Het vergeleek de cijfers over de periode 2005-2016 (de meest recente cijfers).

Het Belgisch vastgoed van particulieren werd in 2016 gewaardeerd op 1.412,5 miljard euro. Dat is ruim drie keer (334 procent) het bbp, het totaal van alle goederen en diensten die de Belgen op een jaar produceren.

(Lees verder onder de infografiek)

Schermvullende weergave ©Mediafin





Gronden meer waard

Het Belgische vastgoedvermogen van de particulieren (1.412,5 miljard euro), dus zowel de gronden als de gebouwen die er eventueel op staan, is meer waard dan hun netto financieel vermogen (1.066 miljard euro of 252 procent van bbp).

Het vastgoedvermogen van de Belgische particulieren is de voorbije jaren sterk gestegen. In 2005 stond de teller nog op 865 miljard euro. Dat komt neer op een gemiddelde groei op jaarbasis van 5,2 procent. Dat is beduidend meer dan de inflatie in die periode.

De stijging van het vastgoedvermogen is vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan de evolutie van de prijzen, aangezien het totale volume volgens het kadaster in de loop van de tijd nagenoeg stabiel gebleven is.

Vastgoed wint aan belang

Het totale Belgische vastgoedvermogen van de particulieren bedroeg in 2005 866 miljard euro (278 procent van bbp), terwijl hun netto financieel vermogen (dus financiële activa verminderd met hun schulden, vooral hypothecaire leningen) eind 2005 op 729 miljard euro uitkwam (234 procent van bbp).