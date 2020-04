Vastgoedmakelaars zijn er vooral voor beducht dat hun aantal afneemt

Vastgoedmakelaars gaan ervan uit dat prijsdalingen door de coronacrisis best kunnen meevallen. Ze verwachten vooral dat het aantal makelaars afneemt.

De woningmarkt in België was in 2019 in zeer goede doen. Driekwart van de makelaars realiseerde vorig jaar hun beste jaar ooit, blijkt uit een online poll van de vastgoeddataspecialist Investr. De 300 deelnemers gaan er wel van uit dat ook hun beroep onder druk komt te staan door de coronacrisis.

56 procent verwacht een daling van het aantal makelaars. Een kwart meent dat er binnen twee jaar minstens 5 procent makelaars minder zijn. Dat zou een trendbreuk betekenen. In 2018 (het laatste jaar waarvoor het Beroepsinstituut van de Vastgoedsector cijfers heeft gepubliceerd) waren er 10.431 erkende makelaars en stagiairs, een historisch record en het achtste jaar op rij dat het aantal was gestegen. In vier jaar kwamen er meer dan 1.000 erkende makelaars bij. Het aantal medewerkers in de vastgoedsector steeg in diezelfde periode met 3.000 tot 20.000.

12% makelaars Slechts 12 procent van de makelaars verwacht een daling van de woningprijzen met meer dan 2,5 procent.

Vooral voor de volumes wordt gevreesd. In de eerste drie maanden vielen die al met 8 procent terug. De eerstvolgende maanden zullen die cijfers alleen maar erger worden. 'Voeg daarbij dat de hausse van de bouwvergunningen in Vlaanderen in 2017 en 2018 niet houdbaar is en het aantal vergunningen in Brusssel afneemt', benadrukt Frédéric Vandenhende, CEO van Investr.

De prijsevolutie zou volgens de makelaars de eerste maanden nog best meevallen. Zowel voor bestaande als nieuwe woningen, zowel voor huizen als appartementen verwacht minder dan 10 procent van de makelaars een stijging van de prijzen. De meerderheid gaat uit van een stabilisatie. Slechts 12 procent ziet een daling van de prijzen met meer dan 2,5 procent. Bestaande woningen staan nauwelijks meer onder druk dan nieuwe. KBC gaat voor dit jaar uit van een gemiddelde daling met 3 procent. ING van 2 procent. Als de prognoses van KBC worden bevestigd, staan we voor eerste echte daling in bijna veertig jaar.