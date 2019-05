Veldritondernemer Van Kasteren verkoopt asbestverwijderaar

Het investeringsfonds KeBeK wordt meerderheidsaandeelhouder van het asbestverwijderingsbedrijf APB. De familie van Hans Van Kasteren, die een nieuw veldritteam wil lanceren, blijft aan boord.

APB is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en is gespecialiseerd in grote werken aan infrastructuur (tunnels, bruggen), kantoorgebouwen en schepen. Het nam deel aan de werken voor het asbestvrij maken van de Leopold II-tunnel in Brussel en van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Hans van Kasteren - bekend als sponsor, manager en makelaar in het veldrijden - nam het bedrijf uit Westerlo in 2010 over samen met zijn zoon Danny. Die leidt de Nederlandse tak. Aan het hoofd van APB België staat Luk De Knijf. De groep draait een kleine 10 miljoen euro omzet.

Schermvullende weergave De Leopold II-tunnel werd onlangs asbestvrij gemaakt. ©Photo News

Negen jaar later is er een eigenaarswissel op til. Het investeringsfonds KeBeK koopt een meerderheid van de aandelen. De familie Van Kasteren en De Knijf investeren opnieuw in de nieuwe constructie boven het bedrijf.

Sinds 2001 is het gebruik van asbest - een schadelijke, kankerverwekkende stof - verboden in België. Maar de stof zit nog overal: in huizen, fabrieken, gebouwen en civiele bouwwerken. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) schatte enkele jaren geleden dar er nog 3,7 miljoen ton asbesthoudend materiaal in Vlaanderen aanwezig is. De Vlaamse regering ijvert voor een asbestvrij Vlaanderen in 2040, waardoor asbestverwijderaars nog veel werk in het verschiet hebben.

Van Kasteren maakt zich intussen ook op voor een terugkeer in het veldrijden. Enkele maanden geleden liet hij in een interview weten dat hij op 1 januari 2020 een nieuwe ploeg wou lanceren rond de renners Quinten ­Hermans en Corné van Kessel. In 2000 stichtte Van Kasteren het bekende team Telenet-Fidea, dat ondertussen Telenet-Fidea Lions heet.

Fonds nummer drie

APB is de eerste investering van het pas opgerichte derde fonds van KeBeK. De Belgische investeerder wil met dat fonds 60 à 75 miljoen euro verzamelen om te investeren in kmo's met groeipotentieel. Hij mikt vooral op meerderheidsbelangen en investeert per dossier 3 à 10 miljoen euro. Van het beoogde bedrag was eind april al 45 à 50 miljoen toegezegd.