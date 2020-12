Vers groeikapitaal voor herbruikbare wanden

Vergadercel

JuuNoo wil in 2021 verder internationaliseren en plant de commerciële lancering van de ProBox, een vrijstaande cel die als rustige vergaderruimte gebruikt kan worden in landschapskantoren. Na een kapitaalronde van 1,5 miljoen euro eerder dit jaar haalt JuuNoo nog eens 500.000 euro op. Van de Voorde trok de familie Meert, de eigenaar van de elektrogroothandel Trilec, aan als belangrijkste aandeelhouder.

Green Deal

Ook voor dit jaar verwacht JuuNoo nog een stevige omzetgroei van 300 procent. Het wil zijn activiteiten in Nederland en Frankrijk verder uitbouwen en de wandmodules lanceren in nog drie Europese landen. Het team van negen medewerkers wordt nog uitgebreid.

Niet alleen de coronacrisis doet de vraag naar circulaire wanden groeien. De Europese Green Deal zet fors in op meer circulariteit in de bouwsector. Vandaag is volgens JuuNoo maar 1 procent van alle traditionele wanden recycleerbaar, wat zo’n 2,35 miljoen ton afval per jaar genereert. Wanden nemen 15 procent van de totale berg bouwafval in.