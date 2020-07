Vijf nieuwe bestuurders bij bouwgroep Willemen

Willemen, een van de grootste familiale bouwgroepen van het land, krijgt er in een klap vijf onafhankelijke bestuurders bij.

De Mechelse bouwgroep Willemen heeft op de buitengewone algemene vergadering van 3 april haar aantal bestuurders verdubbeld van vijf naar tien. De nieuwe onafhankelijke bestuurders zijn vermogensbeheerder Francis Ampe, bankier Karel De Boeck, serieondernemer Jurgen Ingels, gewezen topambtenaar Eric Stroobants en consultant Luc Van Milders.

Tot nu bestond de raad van bestuur van Willemen uit Johan Willemen (70), zijn drie kinderen Tom, Bram en Kathleen, en zijn echtgenote Ann Smets. Er waren nog geen onafhankelijke bestuurders.

Geen paleisrevolutie

'Het lijkt op een kleine paleisrevolutie, maar dat is het niet', zegt Tom Willemen, nadat de website De Rijkste Belgen de verbreding onder de aandacht had gebracht. 'Het luidt niet de komst van nieuwe aandeelhouders of het nakend vertrek van mijn vader als voorzitter in.'

De vijf nieuwkomers zijn geen onbekenden voor het bedrijf. Ze zetelen al sinds 2008 in de raad van toezicht die Johan Willemen toen in het leven had geroepen. 'Je riskeert met een raad van toezicht niet dat je het op je eigen algemene vergadering moet gaan uitleggen', zei Johan Willemen in een interview met De Tijd daarover met een kwinkslag. Willemen werd uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar 2013.

Waardering

'Zie het in de eerste plaats als een waardering van hun geleverde werk de voorbije jaren en als een stap in onze professionalisering', zegt Tom Willemen. Sinds 2016 heeft hij de operationele leiding op zich.

De Groep Willemen kon voor het boekjaar 2019 betere resultaten voorleggen. De winst steeg van 1,4 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro. Dat is nog ver verwijderd van de resultaten in 2016 en 2017.

De omzet daalde van 909 miljoen naar 852 miljoen euro. Dat was deels het gevolg van het aflopen van een groot project voor een containerterminal in Marokko, en deels van de grotere aandacht voor een betere rendabiliteit. Bij een lager omzet werd een vergelijkbare ebitda (30 miljoen euro) gerealiseerd. De bouwtak deed het wat minder goed door twee tegenvallende projecten. Willemen is erin geslaagd zijn schuldlast terug te dringen. Die was door de forse expansie van de groep sterk opgelopen.