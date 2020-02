Vijfde minder winst voor CFE door eenmalige elementen

CFE realiseerde vorig jaar een omzet van 3,62 miljard euro, nagenoeg evenveel als in 2018. DEME zag de omzet licht dalen, terwijl de pool Contracting - de bouwactiviteiten - 6,9 procent meer omzet realiseerden, vooral dankzij een sterke activiteit in Vlaanderen en Polen.

De bedrijfswinst komt 21,8 procent lager uit op 177,7 miljoen euro, wat flink onder de verwachtingen is. Analisten rekenden op 208,2 miljoen euro volgens Bloomberg. De evolutie van de nettowinst is navenant: -22,2 procent tot 133,4 miljoen euro. Zoals steeds komt het gros van de winst (125 miljoen euro) van DEME.

Innovation

De oorzaak van dat alles zijn 'niet-recurrente resultaten', zeg maar eenmalige items. DEME moest in het tweede en derde kwartaal het installatieschip Innovation verscheidene maanden missen, droeg ontwikkelingskosten voor de winning van polymetaalknollen in de diepzee en had ook last van druk op de marges in offshore.