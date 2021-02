'Vijftien renovaties per uur nodig om Europese klimaatdoelen te halen'

Renovatie

De renovatiesector zou dit jaar na een lichte daling in 2020 met 5 procent groeien. De bouw speelt een belangrijke rol in het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Tegen 2030 moet de uitstoot van CO2 met 55 procent verminderen.

Vandaag is de bouw naar eigen zeggen nog een grote vervuiler. 36 procent van de CO2-uitstoot en 40 procent van het energieverbruik komen van woningen en gebouwen, die vaak slecht geïsoleerd zijn. Volgens de Confederatie Bouw moet België 135.000 renovaties per jaar of 15 renovaties per uur realiseren om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen.