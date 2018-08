Vlaming ziet eigen bouwvergunning steeds minder zitten

Woonprojecten wordt steeds groter en complexer. Steeds meer het werk van specialisten. Slechts drie op de tien bouwvergunningen worden nog afgeleverd aan private personen.

Decennialang werden de meeste bouwvergunningen afgeleverd aan private personen. Meestal was dat voor de bouw van het eigen huis. Een zelfstandige zette met de hulp van zijn architect uit het dorp occasioneel ook al eens ‘een blok’ van vier of zes appartementen neer.

Die situatie is vandaag grondig veranderd, berekende de Vlaams Confederatie Bouw. Terwijl in 2000 nog meer dan de helft (52 procent) van de afgeleverde bouwvergunningen bestemd waren voor particulieren, is dit in 2016 verminderd tot minder dan eenderde (30 procent).

Residentiële bouwprojecten zijn steeds vaker in handen van specialisten: vastgoedontwikkelaars zoals Immobel en Atenor, residentiële institutionele investeerders als verzekeraars (AG insurance via AG Real Estate) en pensioenfondsen, vastgoedgroepen zowel beursgenoteerde (Home Invest, Cofinimmo) als niet-beursgenoteerd (Triple Living, Vastgoed Degroote, Groep Versluys). De vergunningen voor overheden zijn toegenomen maar blijven in aandeel beperkt.

Een appartementsblok met 100 wooneenheden neergezet door die specialisten is geen uitzondering meer. Net als grote herontwikkelingen (het vroegere militaire ziekenhuis in Antwerpen werd door Matexi herontwikkeld tot de nieuwe woonwijk ’t Groen Kwartier met 400 woningen).

Het voorbereiden van een dossier wordt ook steeds complexer. De resterende, beschikbare percelen hebben steeds meer gebruiksbeperkingen met administratieve rompslomp en technische complexiteit als gevolg. Veel private eigenaars weten niet hoe ze daar nog zelf moeten aan beginnen.

Er zijn steeds meer dingen waarmee men rekening moet houden, zoals recht van voorverkoop; vogelrichtlijngebieden; habitatrichtlijngebieden; beschermde landschappen; stads- en dorpsgezichten; overstroombare gebieden, biologische waardering,… . Maar ook tal van andere richtlijnen rond bodemonderzoek; onroerend erfgoed & archeologienota; de bosreferentielaag; gewenste agrarische structuur; grondverschuiving; natuurinrichtingsprojecten; VEN/VON gebieden; ramsargebieden; risicozones voor overstromingen,….

Toekomst

Het ziet er naar uit dat die trend van relatief steeds minder vergunningen voor private personen zich alleen maar verder zal doorzetten. Dat is zeker het geval in Vlaanderen. De graad van appartementisering (in steeds grotere gebouwen) steeg sinds de jaren negentig van 36 procent procent naar 64 procent vandaag. De betonstop zal dit alleen nog maar versterken.

Maar ook in Wallonië, waar de appartementisering veel minder uitgesproken is, daalde het aandeel van private personen in de vergunningen van 74 naar 50 procent. ‘De complexiteit en administratieve opvolging, maken de expertise van specialisten steeds meer noodzakelijk’, benadrukt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Ontzorging