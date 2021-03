Vroegere rechterhand van Coucke vertrekt bij Ghelamco

Barbara De Saedeleer, de voormalige financieel directeur van Omega Pharma, verlaat na net geen vijf jaar het management van de projectontwikkelaar Ghelamco. De Saedeleer vertrekt ook als bestuurder van de voetbalclub Antwerp.

De 53-jarige De Saedeleer was in 2017 in alle stilte operationeel directeur en ‘chief investment officer’ geworden bij Ghelamco, de vastgoedgroep rond de West-Vlaamse ondernemer Paul Gheysens. De Oost-Vlaamse boog zich in die functie niet alleen over de investeringsprojecten van Ghelamco, maar stond Gheysens ook bij in het beheer van diens privé-investeringen. Tegelijk werd ze bestuurder bij Royal Antwerp FC, de voetbalcclub in handen van Gheysens.

Bij Ghelamco bevestigt men dat De Saedeleer na bijna vijf jaar een punt zet achter haar carrière bij de projectontwikkelaar. ‘Maar dat gebeurt in de beste verstandhouding’, wordt daar benadrukt. ‘Ze heeft altijd goede contacten onderhouden met de familie Gheysens en dat zal zo blijven. Maar ze heeft besloten andere opportuniteiten na te jagen.’ Een akte in de bijlage van het Belgisch Staatsblad leerde woensdag dat De Saedeleer eerder dit jaar al was vertrokken als bestuurder bij Antwerp.

'Nieuwe opportuniteiten'

Het blijft voorlopig een open vraag wat De Saedeleers plannen zijn na haar vertrek bij Ghelamco. De Saedeleer, die bekend staat als erg discreet, bleek tot dusver niet bereikbaar voor commentaar.

Voor ze bij Ghelamco aan de slag ging, gold De Saedeleer als de rechterhand van Marc Coucke bij diens farmabedrijf Omega Pharma. De handelsingenieur, die haar carrière als bankier was gestart bij de Dexia-voorloper Paribas, was er jarenlang financieel directeur.

Nadat Coucke Omega Pharma verkocht aan het Amerikaanse Perrigo had hij De Saedeleer benoemd tot gedelegeerd bestuurder van zijn investeringsvehikel Alychlo. In naam van Alychlo zetelde ze toen ook in een heel aantal bedrijven waarin de Coucke-holding toen had geïnvesteerd. In 2016 scheidden de wegen van Coucke en De Saedeleer en nam ze ontslag uit alle functies die waren gelinkt aan Alychlo.

Nadien was ze een tijdlang bestuurder bij de vastgoedgroep Befimmo. De Saedeleer is ook onafhankelijk bestuurder van de vloerbekledingsgroep Beaulieu, waar ze ook voorzitter is van het auditcomité.

Cosmetica

Drie jaar geleden toonde De Saedeleer zich voor het eerst zelf actief als investeerder. Ze verstrekte 200.000 euro aan groeikapitaal aan Nomige, een Gentse starter die huidproducten ontwikkelt op basis van het DNA en de levensstijl van de gebruiker.