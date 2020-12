Waals Gewest komt bouwbedrijf Franki te hulp

De Landbouwbeurs van Libramont is al decennia een groot succes. Dat kan niet worden gezegd van Libramont Exhibition & Congress (LEC). Dat financieel debacle 'faciliteerde' de instap van de Waalse regering in Franki, de Waalse divisie van groep Willemen.

Het Waals Gewest is een belangrijke minderheidsaandeelhouder geworden van Franki, een bedrijf van de bouwgroep Willemen, een van de grootste Vlaamse familiale bouwgroepen.

De Waalse overheid had al een historische participatie van 14,35 procent in Franki Construct via Noshaq (het vroegere Meusinvest), een Waalse overheidsholding met als belangrijkste aandeelhouders het Waals Gewest en de provincie Luik. Nu krijgt ze ook een blokkeringsminderheid bij Franki, 'de Waalse divisie' van Willemen Groep, de Onderneming van het Jaar in 2013. Franki is actief in Wallonië en Brussel, Franki Construct in Vlaanderen, Brussel en Nederland. Beide hebben hun hoofdzetel in Flemalle.

Fors verlies

In 2018 leed Franki een verlies van 7 miljoen euro. ‘Twee klanten gingen failliet en een paar aanslepende probleemdossiers hebben we toen doorgeslikt’, zegt Tom Willemen, de CEO van Willemen. Door het forse verlies was het kapitaal gedaald tot 2 miljoen euro. In mei werd dat verhoogd naar 8,275 miljoen euro. Geen overbodige luxe, want toen was al duidelijk dat door corona de resultaten van bouwbedrijven over 2020 massaal rood zouden kleuren.

Verwatering

Verlies voor Willemen in 2020 Groep Willemen voelt zoals alle andere bouwgroepen de impact van de coronacrisis. ‘We verwachten een omzetdaling in de orde van 15 procent. Te vergelijken met veel van onze collega’s. De ebitda zal nog positief zijn, maar lang niet zo goed als de 30 miljoen euro van vorig jaar, toen goed voor een marge van 3,6 procent. De groep zal dit jaar een verlies boeken’, zegt Tom Willemen.

Ook Franki Construct verwacht een omzetdaling van die orde.

Voor 2021 is Willemen gematigd optimistisch. ‘Voor de privéklanten is het orderboek al vrij goed gevuld. De infrastructuurwerken zijn nog een vraagteken.’

Sinds het begin van de coronacrisis daalde het personeelsbestand van Willemen over 2020-2021 geleidelijk met zo'n 10 procent. Begin dit jaar telde de groep nog 2.400 medewerkers.

De kapitaalverhoging bij Franki gebeurde deels in natura (2,275 miljoen euro), deels in cash (4 miljoen euro). De bestaande leningen van Franki Construct en Noshaq werden omgezet in kapitaal. De kapitaalverhoging in cash werd ingevuld door het Waals Gewest, via zijn financiële arm Sogepa, en in mindere mate door Willemen zelf.

Blokkeringsminderheid

Na de dubbele kapitaalverhoging is het aandeel van Willemen in Franki teruggevallen tot 72,3 procent en dat van Noshaq tot 4,1 procent. Het Waals Gewest heeft nu 23,6 procent via Sogepa. Omdat het Waals Gewest de facto de controle heeft over Noshaq, beschikt het nu over een blokkeringsminderheid. De Waalse overheid gaat van een naar twee bestuurders. Met een overheid die in Wallonië alomtegenwoordig is, is dat niet onbelangrijk.

Dat de Waalse overheid een blokkeringsminderheid bij Franki krijgt, is opvallend. Johan Willemen, de voorzitter van de groep, is altijd een uitgesproken voorstander geweest om de dochterbedrijven volledig te controleren.

Foire de Libramont

Waarnemers suggereren een link met de regeling van het jarenlang aanslepende schadedossier van de Foire de Libramont. Die had in 2013 ambitieuze bouwplannen met Franki, maar heeft zich daar serieus in verslikt. In het najaar van 2019 had de groep Willemen een uitvoerbaar vonnis om 7,5 miljoen euro te realiseren uit activa van de Foire de Libramont als betaling voor het geleverde werk. De Waalse overheid is toen tussengekomen en kwam in december 2019 snel tot een akkoord met Willemen.

De constructieve houding langs beide zijden in het dossier-Libramont heeft de toenadering in de hand gewerkt. Tom Willemen CEO Willemen Groep

Via Sogepa verhoogde de Waalse overheid haar participatie in Libramont Exhibition Congress (LEC) van ruim 30 procent naar 75 procent. Sogepa merkte in zijn persbericht over die instap op dat 'de regeling onder meer ook te maken heeft met het geschil met de bouwgroep Franki voor een bedrag van 7,5 miljoen euro’. Tom Willemen bevestigt dat in het voorjaar al 6 miljoen euro is betaald.

De instap was nodig vanwege de groeipijnen en enkele aanslepende geschillendossiers bij Franki, die hebben geleid tot thesaurieproblemen. Sopepa Financiële arm van de Waalse regering

Tom Willemen ontkent dat er een direct verband is met de instap van Sogepa dit voorjaar in Franki. ‘De constructieve houding langs beide zijden in het dossier-Libramont heeft de toenadering wel in de hand gewerkt.’ Sogepa motiveert in zijn jaarverslag de instap. Het haalt ook het argument aan dat Franki een belangrijke Waalse werkgever (240 jobs) is.