Waals Gewest redt bouwbedrijf T.Palm

Het Waals Gewest pompt 4 miljoen euro in het noodlijdende bouwbedrijf T.Palm in Verviers.

Sogepa, de investeringsmaatschappij van het Waalse Gewest, wordt via een kapitaalinjectie van 3 miljoen euro aandeelhouder van bouwbedrijf T.Palm. Naast de kapitaalsteun krijgt het noodlijdende bedrijf van Wallonië ook een lening van 1 miljoen euro.

Er komt ook een nieuwe private investeerder aan boord naast de huidige eigenaar Thami Laraki. De totale herkapitalisatie van het bedrijf, privé plus publiek, zal oplopen tot 9 miljoen euro. Dat alles moet de bouwfirma toelaten om zijn lopende verplichtingen in het orderboek na te komen en de financiële situatie te stabiliseren. Ongeveer 300 jobs worden zo gered.

In november ging het Vlaamse zusterbedrijf T.Palm-Elbo in Erpe-Mere failliet, waardoor 45 jobs verloren gingen. De inboedel van dat bedrijf wordt momenteel per opbod verkocht.