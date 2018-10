Waals bouwbedrijf Wanty neemt sectorgenoot Ronveaux over

Twee Waalse specialisten in weg- en waterbouwkunde bundelen hun krachten: Wanty neemt Etablissements Ronveaux over. Voor welk bedrag, wordt niet vrijgegeven. De Waalse regionale investeringsmaatschappij SRIW stapt mee in het kapitaal.

Familiebedrijven

De twee bedrijven, nog steeds in handen van de stichtende families, vullen elkaar goed aan. Ronveaux is een bouwexpert in elektriciteit, onder meer in verlichting en optische vezelkabels, terwijl Wanty een meer gediversifieerde ervaring heeft in riolering, afvalbeheer, industriƫle gebouwen, de uitbating van steengroeven en het ontmantelen van kerncentrales.