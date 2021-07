Waalse bouwreus Thomas & Piron zet voet aan wal in Vlaanderen

De Waalse groep Thomas & Piron richt haar pijlen op Vlaanderen. Met zijn eerste woonproject in Vlaams-Brabant hoopt het uiterst rendabele familiebedrijf te profiteren van zijn ervaring als ontwikkelaar en aannemer.

De Vlaamse bouwsector krijgt er een stevige concurrent bij. Het Waalse familiebedrijf Thomas & Piron, gespecialiseerd in woonprojecten, heeft onlangs zijn eerste lap grond in Vlaams-Brabant gekocht. ‘We zullen er 50 huizen en 150 appartementen bouwen’, bevestigt CEO Edouard Herinckx. ‘Vlaanderen is voor ons de toekomst.’

Thomas & Piron doet boven de taalgrens weinig belletjes rinkelen, maar is een van de grootste bouwbedrijven van Wallonië. De firma werd midden jaren 70 opgericht, toen de jonge Louis-Marie Piron met de hulp van de metser Charles Thomas het huis van zijn grootouders wilde opkalefateren. Thomas & Piron begon vanuit het gehucht Our (Paliseul) met het bouwen van huizen in de provincie Luxemburg.

25 jaar geleden trok het bedrijf naar het Groothertogdom Luxemburg. Intussen is Thomas & Piron als ontwikkelaar ook actief in Frankrijk, Zwitserland, Marokko en Portugal. Vorig jaar begon de firma twee kleine projecten in Porto en Lissabon. ‘Begrijpen, leren en dan verder kijken: dat is ons principe’, zegt Herinckx. We willen niet groeien om te groeien.’

91miljoen Thomas & PIron Thomas & Piron boekte in 2020 een operationeel resultaat van 91 miljoen euro, een kwart meer dan het jaar voordien.

Toch heeft Thomas & Piron een opmerkelijke groei achter de rug. Sinds zijn oprichting bouwde en verkocht het familiebedrijf ongeveer 25.000 woningen, vooral voor middenklassers. De voorbije vijf jaar kon Thomas & Piron zijn omzet bijna verdubbelen. 2020 was een recordjaar. Thomas & Piron krikte zijn omzet met 8 procent op naar 629 miljoen euro, blijkt uit de resultaten die het bedrijf deze week publiceerde. Het operationele resultaat (ebitda) lag met 91 miljoen euro een kwart hoger dan het jaar voordien.

Zonder de coronacrisis waren de resultaten nog beter geweest. ‘Eigenlijk hadden we een groei van 20 procent verwacht’, zegt Herinckx. ‘Maar bij de uitbraak van de coronapandemie lagen onze werven vijf weken stil omdat de betoncentrales niet draaiden. Door corona zijn we 60 miljoen euro omzet verloren, maar dat heeft geen invloed op het resultaat.’

Nooit verlies

Het geheim achter die sterke rendabiliteit is de unieke positie van Thomas & Piron, dat zowel aannemer als ontwikkelaar is. ‘Wij kopen de gronden, creëren verkavelingen, ontwikkelen projecten en doen de volledige bouw tot de voorlopige oplevering’, legt Herinckx uit. Zo compenseert de rendabele projectontwikkeling de traditioneel lagere winstmarges in de bouw. ‘De marges zijn eigendom van de hele ploeg', beklemtoont de CEO. 'We winnen samen en we verliezen samen. Maar we hebben in 40 jaar nooit verlies gemaakt.’

Met die verregaande verticale integratie wil Thomas & Piron de Vlaamse markt aanpakken. Herinckx hoopt er elk jaar een groot project binnen te halen. ‘Over vijf jaar 50 miljoen euro omzet draaien, zou goed zijn.' De expansie naar Vlaanderen komt wat later dan verwacht. Al in 2017 kondigde Thomas & Piron zijn plannen aan. ‘Het ging zeer moeilijk’, erkent de tweetalige Herinckx, die ook gemeenteraadslid is in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. ‘We hebben veel dossiers bestudeerd, ook overnames van bouwbedrijven. Maar eigenaars vragen zotte prijzen.’

Er is veel werk in Vlaanderen. Edouard Herinckx CEO Thomas & Piron

De stap naar Vlaanderen is niettemin gedurfd. Met bekende verkavelaars als Matexi en Bostoen is de concurrentie groot. Bovendien beleven meerdere in Vlaanderen actieve bouwfirma’s, zoals Besix en het Nederlandse BAM, moeilijke tijden. ‘Sommige bedrijven hebben wat zot gedaan omdat ze voor te lage prijzen werkten', zegt Herinckx. 'Dat is hun fout. Maar er is veel werk in Vlaanderen. De gronden zijn er duurder, maar de bouwkost is dezelfde als in Wallonië.'

Eén eigenaar

Behalve in Vlaanderen wil Thomas & Piron ook in het buitenland groeien. ‘In het noorden van Frankrijk is veel potentieel, zeker aan de grens met het Groothertogdom Luxemburg, waar de woningprijzen zeer hoog zijn’, zegt de CEO. Het bedrijf heeft een grondreserve met een aankoopwaarde van 500 miljoen euro die de komende vier à zeven jaar ontwikkeld kan worden. Dat levert een potentiële meerwaarde van 150 miljoen euro op.

Opmerkelijk is dat de bouwfirma sinds de terugtrekking van de familie Thomas in handen is van één man: de oprichter Louis-Marie Piron. ‘Meneer Piron belt mij elke ochtend om halfacht vijf minuten’, zegt Herinckx. ‘Het moet altijd snel gaan voor hem.’ Herinckx ruilde de Franse bouwgroep Eiffage in 2016 voor Thomas & Piron, waar hij de overkoepelende holding leidt. François Piron, zoon van de eigenaar, staat aan het hoofd van de tak voor traditionele huizenbouw.

Externe financiering

Voor de verdere groei deed Thomas & Piron vorig jaar voor het eerst een beroep op externe financiering. Het haalde in december 33 miljoen euro op via een dubbele uitgifte van obligaties op twee en vier jaar. ‘We hebben het geld helemaal niet nodig, maar de raad van bestuur wilde onze financiering diversifiëren’, zegt CEO Herinckx. De grootste investeerder bleek de Antwerpse bank Argenta. ‘Ze wisten niet dat zo’n bedrijf als het onze bestond in Wallonië’, zegt Herinckx trots. ‘We hebben in 40 jaar nooit verlies gemaakt. Dat is toch een mooi compliment.’