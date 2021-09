'We voeren onze bakstenen uit tot in Argentinië, Canada en Japan'

De omzet van de Limburgse baksteenproducent Nelissen, die vrijdag de Ambiorixprijs in de wacht sleepte, groeide op vijf jaar met bijna de helft. Met dank aan de 50 miljoen euro investeringen in een nieuwe steenbakkerij en de unieke leem die de Limburgse bakstenen over heel de wereld geliefd maakt. '60 procent van onze stenen gaat naar het buitenland.'

Al acht jaar delen de neven Burt Nelissen, Carlo Jorissen en Joeri Gevers het CEO-schap. In 2013 namen ze het roer over van pater familias Gaston Nelissen, die zelf ook al de derde generatie was. Met succes. De drie gooiden meteen het roer om en gingen fors investeren in wat decennia lang als een tanende business werd beschouwd. Maar de typische Belgische baksteen hield stand met ook die andere Limburgse en grotere baksteenbakker Vandersanden als sterkhouder. Meer nog, het product baksteen groeide als nooit tevoren, en niet alleen in de maag van de Belgen. De nieuwe aanpak levert het 100 jaar oude bedrijf nu de Ambiorixprijs op, een onderscheiding waarmee de werkgeversorganisatie VKW Limburg financieel goed presterende bedrijven met een sterke toekomststrategie lauwert.

52 miljoen euro investeerden Burt Nelissen en zijn twee neven de voorbije vijf jaar in de fabriek in Lanaken, waar jaarlijks 185 miljoen bakstenen van de band rollen. 'We hebben de capaciteit met 20 procent uitgebreid', vertelt hij. 'Dat we onze omzet met 42 procent hebben kunnen doen stijgen, heeft dus ook te maken met het feit dat vijf jaar geleden de capaciteit onderbenut was, als een uitloper van de financiële crisis tussen 2008 en 2012.'

Naar de verste uithoeken van de wereld kost het transport evenveel als de baksteen zelf. Maar ons Belgisch product is er zo gegeerd dat de projectontwikkelaars en de bouwheren daar het er voor over hebben. Burt Nelissen CEO Nelissen

Maar ook de efficiëntie en automatisering van het productieproces en daardoor ook de winstgevendheid gingen omhoog. 'We hebben ook veel geld gepompt in de ontwikkeling van producten die én klimaatvriendelijker zijn én goed in de markt liggen. Zo hebben we een baksteen ontworpen die maar 7 cm breed is in plaats van de klassieke 10 cm. Daardoor besparen we op schaarse grondstoffen - klei en leem - maar ook op energie.'

Japan

De omzet steeg met 42 procent naar 58 miljoen euro, de winstgevendheid groeide mee, naar een netto cashflow van 9 miljoen en een nettowinst van 5,4 miljoen euro. Die mooie groeicijfers heeft Nelissen opvallend genoeg niet alleen te danken aan de Belgische bouwwoede, maar ook aan die in de rest van Europa en zelfs ver daarbuiten. Het aandeel van de export evolueerde van 55 naar 60 procent. 'In het Midden-Oosten en Rusland doen we al langer zaken. Maar sinds kort exporteren we zelfs naar Argentinië, Canada, Australië en Japan, zowel voor villa's en prestigeprojecten als voor appartementsgebouwen.'

Wordt het niet extreem duur om een relatief zwaar en volumineus product als bakstenen per schip over duizenden kilometers te transporteren? 'Tja, naar die verste uithoeken van de wereld kost het transport evenveel als de baksteen zelf', zegt Nelissen. 'Maar ons Belgisch product is er zo gegeerd dat de projectontwikkelaars en de bouwheren daar het er voor over hebben. We komen ook elk jaar met nieuwe texturen, kleuren en formaten, wat telkens weer veel interesse wekt. En voor alle duidelijkheid: het gaat bij ons enkel nog om gevelstenen, niet meer om de constructie. Onze voorzetstrips bijvoorbeeld, die met onze zelf ontwikkelde bevestigingssystemen tegen de isolatie en de werkelijke constructie in snelbouw of beton worden geplaatst, zijn puur esthetisch.'

Het heeft geen zin een fabriek te openen in pakweg Zuid-Amerika of Rusland. De grondstof moet toch van hier komen. Burt Nelissen CEO Nelissen

Het gaat zo ver dat architecten en projectontwikkelaars bij Nelissen langskomen om samen met de producent een steen op maat te maken, zodat in een gevel specifieke nuances en accenten kunnen worden gelegd. 'We hebben zwaar geïnvesteerd in een digitale showroom, waarmee architecten hun ontwerpen kunnen inkleden met onze producten. De baksteen is echt een onderdeel geworden van het design van een huis. Dat onderscheidt ons ook van de echt grote jongens als Wienerberger (met onder meer Terca en Koramic als merken, red.).'

Dat unieke karakter en de variatie in kleuren haalt Nelissen uit het feit dat zijn bakstenen enkel in België en omstreken kunnen worden gemaakt. 'De leemlagen vinden we enkel in Limburg, en bij uitbreiding in Nederland en Duitsland. Daarom heeft het geen zin een fabriek te openen in pakweg Zuid-Amerika of Rusland. De grondstof moet toch van hier komen. Dat is een risico voor de hele verre toekomst, maar we hebben nog genoeg voor minstens een hele generatie.'