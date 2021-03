Webhostkoning Dhaenens stapt in Nederlandse flexwoningen

Het Gentse fonds Amavi Capital, waar IT-ondernemer Jonas Dhaenens mee aan de basis ligt, investeert 1 miljoen euro in de Nederlandse ontwerper van modulaire woningen Finch Buildings.

Woningen uit duurzaam hout, die vooraf legoblokgewijs ontworpen worden en dan geproduceerd worden in een fabrieksomgeving in plaats van op een werf. Dat is de premisse van Finch Buildings, een Amsterdams groeibedrijf waarin Amavi Capital, het Gentse fonds gespecialiseerd in property technology (proptech), 1 miljoen euro investeert. Amavi Capital is mee het geesteskind van Jonas Dhaenens, de oprichter van webhostingbedrijf team.blue. Dat bedrijf is een 'eenhoorn', een privaat groeibedrijf met een waarde van meer dan een miljard euro.

'Bouwen is tot nu toe een erg traditioneel proces, waarbij iedereen telkens van een wit blad begint en veel van de taken op de werf gebeuren', stelt Frederic Van den Weghe, managing partner bij Amavi Capital. 'Dat leidt tot veel fouten en veel onnodig afval.' Het idee van Finch Buildings is dat proces vooraf veel meer te stroomlijnen. Het bedrijf heeft een digitaal platform met een bibliotheek aan 'standaardonderdelen', zodat niet telkens het warm water heruitgevonden moet worden.

Zoals altijd bij prefab is het daar balanceren tussen architecturale vrijheid en eenheidsworst. Van den Weghe maakt zich sterk dat Finch Buildings daarin slaagt. Het komt er volgens hem op aan gebouwen te 'componeren'. De uitvoering van de compositie ligt wel niet bij het bedrijf. 'Finch Buildings levert het platform en beschikt ook over de expertise hoe je moet bouwen met het speciale massieve hout', zegt Van den Weghe. 'Bijvoorbeeld hoe je met hout meerdere verdiepingen op elkaar moet zetten.' Maar het is altijd een andere bouwpartner die oplevert.

Olympisch Parijs

In Nederland realiseerde Finch Buildings al 1.000 modules, in samenwerking met De Groot Vroomshoop. Die houtbouwer is een onderdeel van de bouwgroep Volker Wessels. Het is niet vreemd dat Nederland vooroploopt in houtbouw, meent Van den Weghe. 'Nederland loopt altijd voor in bouwinnovatie.' Maar de rest van Europa kan snel volgen. 'De green deal zal de vereisten voor duurzaam bouwen nog opschroeven.' Een goed voorbeeld is de centrale plek die hout krijgt in de bouw van belangrijke delen van de olympische stadswijk in Parijs.