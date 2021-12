Weg vrij voor verlengde btw-verlaging voor sloop en heropbouw

Ons land krijgt groen licht van Europa om de btw op sloop en heropbouw langer op 6 procent te houden. Die relancemaatregel werd in het leven geroepen om energieverslindende woningen te vervangen. Nu is het wachten op de federale regering.

De weg is vrij om de btw-verlaging voor sloop en heropbouw van 21 naar 6 procent te verlengen. Normaal loopt die maatregel nog tot eind 2022. Voor een verlenging was een Europees fiat nodig. Dat is er nu, nu de Europese Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) dinsdag een hervorming van de Europese btw-regelgeving heeft goedgekeurd.

Die hervorming moet de lidstaten meer flexibiliteit geven bij het toepassen btw-tarieven. Ecofin breidt ook de lijst met mogelijke btw-verlagingen uit die een lidstaat mag doorvoeren. Een daarvan is de Belgische btw-verlaging voor sloop en heropbouw. Die werd ongeveer een jaar geleden als relancemaatregel in het leven geroepen om een boost te geven aan het vervangen van verouderde en energieverslindende woningen en om de bouwsector te steunen in crisistijd.

Verouderd woonpatrimonium

Een verlenging drong zich op, omdat veel bouwprojecten die nu of binnenkort worden opgestart een duurtijd kennen tot na 2022. 'Zowel gezinnen als ontwikkelaars verdienen daarom snel duidelijkheid en rechtszekerheid. Ik zal dit dan ook spoedig bepleiten in de regering', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die met Europa onderhandelde over de verlenging. Als de regering akkoord gaat, kan de verlaging onbeperkt verlengd worden.

'We staan voor een enorme uitdaging om het verouderde woonpatrimonium sneller te verduurzamen. Het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw maakt het voor gezinnen ook de komende jaren betaalbaarder een verouderde woning in te ruilen voor een nieuwe duurzame woning.'

Voor Vlaanderen is een verlaagd btw-tarief belangrijk. Een van de maatregelen van het Vlaamse klimaatplan is dat wie een energieverslindende woning koopt die vanaf 2023 verplicht moet renoveren. Omdat btw een federale materie is, vroeg de Vlaamse regering twee weken geleden officieel een verlenging van het verlaagde tarief.

Moderniseren

De Europese regels voor btw-tarieven zijn bijna dertig jaar oud. In januari 2018 diende de Commissie - toen nog onder leiding van Jean-Claude Juncker - een voorstel in om ze in lijn te brengen met de Europese beleidsprioriteiten, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de digitalisering en de bescherming van de volksgezondheid.

De Commissie stelde vier jaar geleden voor de lidstaten de volledige vrijheid te geven om te bepalen waar een verlaagd tarief (tot 5 procent) van toepassing is. Zover is het niet gekomen. Een standaardtarief van minstens 15 procent blijft het uitgangspunt. De lijst van goederen en diensten waarop de lidstaten verlaagde tarieven mogen toepassen, wordt bijgewerkt - en dus niet geschrapt.

Nu de lidstaten het eens geraakt zijn, is het aan het Europees Parlement om zijn advies over het akkoord uit te brengen. Dat wordt tegen maart volgend jaar verwacht, maar is niet bindend. Nadien moeten de lidstaten hun akkoord nog formeel goedkeuren.